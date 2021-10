Lakota: L'ONG Ruban Bleu soulage des enfants victimes du VIH

Les enfants vulnérables du VIH ont besoin d'assistance et de soutien sous toutes les formes de la part des organisations non gouvernementales et de toutes les bonnes volontés. L'ONG Ruban Bleu l'a bien compris.

Guei Nesserou (Directeur Exécutif de l'ONG Ruban Bleu): "Merci au FNLS qui nous accompagne depuis 3 ans dans le cadre de la lutte contre le SIDA"

Les responsables de l'ONG Ruban Bleu ont procédé, mercredi 27 Août 2021, au siège de l'ONG à Lakota, à la distribution de kits alimentaires et hygiéniques à 50 orphelins et enfants vulnérables du VIH. La distribution de ces kits composés de riz, d'huile, de sardine, lait, sucre, spaghetti, savon, d'eau de javel, de brosse à dents et pattes dentifrices, a été possible grâce au soutien financier du Fonds National de Lutte contre le SIDA (FNLS) dans le cadre des soins et soutien aux OEV.

"Nous disons merci au FNLS qui nous accompagne depuis 3 ans dans le cadre de la lutte contre le SIDA dans cette région. Nous avons bénéficié du financement 2021du FNLS dans le cadre des soins et soutien aux OEV. C'est dans ce cadre que nous organisons cette série de distribution pour 150 enfants vulnérables dans le district sanitaire de LAKOTA", a déclaré Monsieur Guei Nesserou, Directeur Exécutif de l'ONG Ruban Bleu.

"Nous vous informons que l'ONG dispose également de fonds pour vous accompagner pour l'achat des ordonnances médicales, l'appui au frais de scolarité, achat de tenues scolaires, aide à l'insertion socioprofessionnelle", a t-il ajouté à l'endroit des enfants vulnérables.

Créée en 2002, Ruban Bleu est une organisation non gouvernementale d'assistance aux enfants vulnérables. Elle lutte également contre les maladies endémiques telles que le VIH/SIDA, le paludisme et promet l'emploi des jeunes par la création des AGR (Activités Génératrices de Revenus). Son siège est situé à Lakota dans la région du Loh-Djiboua.

Info : Nicaise B.