Politique: Le dilemme de Mme Kipré, fille de Simone et Laurent Gbagbo

Moins d’une semaine après son retour en Côte d’Ivoire le 17 juin 2021, Laurent Gbagbo a fait part, dans un communiqué signé de Maitre Claude Mentenon, Avocat au barreau d’Abidjan, de sa volonté de divorcer de son épouse Simone Ehivet avec qui, il partageait sa vie depuis 1989.

L’écrivaine Mahoua S.Bakayoko parle du divorce du couple Simone et Laurent Gbagbo

« Laurent Gbagbo annonce qu’en raison du refus réitéré depuis des années de Dame Simone Ehivet de consentir à une séparation amiable, il s’est résolu à saisir ce jour, le juge des affaires matrimoniales du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, d’une demande de divorce (…) Cette annonce ne sera suivie d’aucun commentaire », stipulait le communiqué en date du lundi 21 juin 2021. Quatre mois après cet épisode, l’écrivaine Mahoua S.Bakayoko revient sur cette affaire et déclare que « dans un divorce, ceux qui souffrent le plus, ce sont les enfants quand le virage a été très mal négocié par les parents ».

Mahoua S.Bakayoko: "Mme Kipré avec la séparation de ses parents est prise entre plusieurs feux"

« Dans un divorce ceux qui souffrent le plus ce sont les enfants quand le virage a été très mal négocié par les parents. Cette image de Mme Kipré née Gbagbo saluant son père à l’aéroport ce fameux 17 juin 2021, est celle qui m’aura, moi le plus frappée. Comme apeurée, elle s’avança timidement pour faire la bise à son père de retour au pays. On l’a voit ensuite retourner avec sa mère. Quand les enfants sont grands comme c’est le cas dans le couple Gbagbo, l’émotion seule ne suffit plus. Mme Kipré avec la séparation de ses parents est prise entre plusieurs feux parce que d’autres enjeux rentrent en ligne de compte : L’équilibre de son propre couple.

Son amour maternel pour Simone ça saute aux yeux pour moi en tout cas Son affection pour son père, ça je dis pour faire joli joli heinnn Et Et Et son amour pour son époux Stephane Kipré proche de son père Laurent Gbagbo et transfuge du tout nouveau parti paternel le PPA. Elle est fille mais elle est aussi une Epouse , une mère et une femme amoureuse de son homme. Observer l’image 1 et la gestuelle pour s’en rendre compte. C’est évident qu’elle aime son homme.

Avec son père à nouveau en ménage avec une autre femme et qui donne dos à sa mère, c’est évident qu’elle partage toute cette tourmente que vit sa génitrice. Pour certains se rendre au congrès constitutif du nouveau parti de son père sans la présence de sa mère est un crime. La clouer ainsi au pilori est injuste. Celle-là son amour pour sa mère n’est pas près de s’éteindre pour une petite maman hein. La difficulté pour les enfants c’est de garder la neutralité tout en continuant à aimer ou à soutenir l’un ou l’autre parent selon le degré d’amour. Les enfants, les grands oubliés de notre palabre quand la haine prend le relais. C’était mon barrow de cette matinée. Que votre journée soit lumineuse ».