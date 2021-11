Le Gouverneur Beugré Mambé pleure son épouse, décédée mardi

Robert Beugré Mambé est inconsolable. Et pour cause, le gouverneur du District d’Abidjan a perdu son épouse, mardi 2 novembre 2021.

Décès à Abidjan de l’épouse de Robert Beugré Mambé

Triste est la nouvelle qui secoue Abidjan, depuis mardi. À en croire AfrikMag, « Madame Beugré Mambé vient de décéder aujourd’hui, 2 novembre 2021 ». Le confrère dit tenir cette information de source proche de la famille. Le gouverneur du District d’Abidjan est donc inconsolable à la suite du décès de sa compagne. Le Communiqué de la famille est par ailleurs attendu afin d’en savoir davantage sur les causes de son décès et la date des obsèques de Madame Beugré Mambé.

La classe politique ivoirienne, faut-il le rappeler, connaît des décès en cascade ces dernières années. Le décès des Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko et de leurs prédécesseurs Seydou Elimane Diarra et Charles Konan Banny, le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Charles Koffi Diby, et bien d’autres personnalités, ont suscité de véritables afflictions à travers le pays.

Le Professeur Hubert Oulaye, ancien ministre de la Fonction publique et Président exécutif du Parti des peuples africains - Côte d’Ivoire (PPA-CI), a récemment été éploré à la suite du décès de son épouse. Afrique-sur7 présente ses condoléances les plus attristées à toutes ses personnalités, ainsi qu’à leurs familles respectives.