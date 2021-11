Côte d’Ivoire: L' ANCI et son président lancent un appel à la jeunesse

L’ex-candidat aux élections législatives à Gagnoa et leader de l’Alliance nouvelle pour la Côte d’Ivoire (ANCI), Bertrand Gnahoré, a exhorté la jeunesse ivoirienne à tourner le dos à la violence.

L’ ANCI appelle la jeunesse ivoirienne à arrêter de se faire manipuler par les politiciens

« Je voudrais dire à mes camarades jeunes d'arrêter d'être manipulés par les politiciens et de tourner le dos à la violence », a déclaré l’ancien chargé de mission du ministre Marcel Amon Tanoh. Précisant que chacune des crises qu’a connues la Côte d’Ivoire, contribue largement à hypothéquer l’avenir des jeunes. « Ce qui emmène un jeune au toit du monde, c'est son talent, sa persévérance, son endurance mais surtout son travail. Un intellectuel mal formé est un vrai danger pour son pays. Formons-nous avant de nous engager en politique, pour ne pas toujours placer les bâches et les chaises », a-t-il conseillé dans son message adressé à la jeunesse.

Poursuivant, le leader de l’ANCI a rappelé que se tiendra le samedi 6 novembre prochain, la sortie officielle du mouvement politique qu’il a l’honneur de diriger. L’alliance nouvelle pour la Côte d’Ivoire, a-t-il expliqué, a pour but d'abord de rassembler les Ivoiriennes et Ivoiriens de toutes les régions, origines et catégories sociales autour des valeurs fondatrices de la République de Côte d'Ivoire, que sont l'union, la discipline et le travail. « Dans ce sens, nous comptons initier des activités de sensibilisation et de promotion du genre en politique. Notre orientation politique sera pour l'intérêt supérieur de notre pays », a-t-il fait savoir.

Concernant l’offre politique de l’Alliance nouvelle pour la Côte d’Ivoire, M. Gnahoré a expliqué que l’ANCI ne vient pas pour « inventer les choses » mais « avec une autre manière de faire la politique ». « On ne vient pas pour inventer les choses mais je peux assurer que ce mouvement sera une valeur ajoutée. Notre offre politique, c'est tout simplement une autre manière de faire la politique », a-t-il assuré. Avant d’appeler les jeunes engagés « à venir prendre leur place dans ce nouveau mouvement politique ».