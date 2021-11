Titrologie: Union du Grand Nord ou mouvement indépendantiste, la presse s'inquiète

Titrologie - L' Union du Grand Nord, un regroupement controversé aux ambitions diversement cernées, s'apprête à voir le jour les 12 et 13 novembre 2021 à Korhogo, ville phare qui fait office de capitale de la moitié Nord de la Côte d'Ivoire.

Titrologie: Quand la presse ivoirienne craint l’avènement d’un mouvement séparatiste après Ouattara

Cadre du RHDP, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, M. Gilbert Kafana Koné, président du comité de pilotage, a annoncé depuis quelques jours la création imminente de l’Union fraternelle des cadres et élus du Grand Nord. Une association qui “ne devrait déranger personne", dit-il, alors que des voix discordantes et les dénonciations se multiplient dans l’opinion nationale craignant une lutte d’autodétermination du Grand Nord si le RHDP perdait le pouvoir un jour. Un peu à l’image de la rébellion de 2002 qui avait occupé 60% du territoire durant près d’une décennie.

La presse ivoirienne notamment les journaux de gauche, tire à boulets rouges sur l’initiation d'une union dérangeante aux ambitions profondes inavouées. "Union du Grand Nord: Comment le RHDP menace les fondements de la République", titre Générations nouvelles à sa Une. Et au journal de citer, à titre d’illustration, les propos du député Rhdp, Touré Alpha Yaya, originaire du Nord, et de bien d'autres cadres notamment de la région du Tchologo qui se désolidarisent d’une union “inopportune et insignifiante”.

Pour le Bélier intrepide, le maire de Yopougon, M. Gilbert Kafana Koné dit agir seul sans “aucune consigne venant du chef de l’Etat Alassane Ouattara. "Une Union du Grand Nord pour qui et pourquoi faire?”, s’interroge le Nouveau réveil. Mieux, le journal d'investigation Ivoir’Hebdo d’André Silver Konan en remet une couche avec le mode de financement de l’union et crie au “Grand racket”. 500.000 FCFA de cotisations fixée aux députés qui occupent plus de la moitié des 225 sièges du Parlement ivoirien et 3 millions aux présidents d’institutions, révèle le journal.

Face à ces tirs groupés sur l’UGN, Kafana Koné est monté au créneau jeudi pour reprendre la main et rassurer l'opinion. C’est un simple outil de développement… Évitons que la politique prenne le dessus sur tout”, dira M. Kafana comme le rapporte Le Patriote. “L’UGN vient pour rassembler et non diviser… Notre union vient pour construire et non pour détruire", précise pour sa part le journal Le Matin.