Guillaume Soro en deuil : L'ex-PAN pleure Titi Dramé

Le deuil a frappé Guillaume Soro et la grande famille des soroistes. Dramé Rokia, plus connue sous le nom Titi Dramé, membre de Générations et peuples solidaires (GPS) de la coordination Sud Comoé, est décédée le mardi 2 novembre 2021, a-t-on appris dans un communiqué.

Le GPS de Guillaume Soro frappé par le malheur

La mauvaise nouvelle a été annoncée dans un communiqué de la coordination GPS-CI. Générations et peuples solidaires fait savoir à ses adhérents et sympathisants qu'une camarade de lutte, en l'occurrence Dramé Rokia, également appelée Titi Dramé, a poussé son dernier soupir le mardi 2 novembre 2021. Cependant, la note ne précise pas la cause et les circonstances du décès de cette proche de Guillaume Soro. La disparition de la soroiste a eu lieu à Grand-Bassam, dans le sud de la Côte d'Ivoire.

La coordination Générations et peuples solidaires-Côte d'Ivoire informe que l'inhumation de Dramé Rokia est prévue pour le vendredi 5 novembre 2021 après la prière de 13 heures. Par ailleurs, elle demande aux adhérents et sympathisants de GPS-Sud-Comoé de se mobiliser afin de prendre part à toutes les différentes étapes des funérailles pour l'ultime adieu à Titi Dramé.

En exil depuis le 23 décembre 2019, Guillaume Soro a connu la disparition de plusieurs de ses proches. En effet, Bamba Mamadou, son ancien conseiller à la Primature et ex-président du conseil d'administration de l'ARECA, est décédé le lundi 13 juillet 2020 dans une clinique d'Abidjan, des suites d'une maladie.

Bien avant de s'engager dans l'exil, Guillaume Soro a dû faire face au départ brutal de Lambert Métahapéna, anciennement directeur administratif et financier de l'Assemblée nationale le lundi 2 janvier 2017 dans un accident de la circulation sur l'autoroute du Nord. Un autre proche de l'ex-chef rebelle, Yobouët Beaulois Serge, a perdu la vie dans un accident à Agboville.