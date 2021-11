Présidentielle 2025 : L'appel à la prière de Joel N'Guessan aux candidats

Fraîchement débarqué de la tête du FDFP, Joel N'Guessan est désormais porté sur l'élection présidentielle de 2025. Le membre du Conseil Politique du RHDP, à la suite d'une analyse de l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire, appelle les potentiels candidats à prier avant cette échéance électorale.

Joel N'Guessan (RHDP) : « Prions Dieu pour que nous soyons tous en liberté et en vie »

Afrique-sur7 livre en intégralité l'analyse de Joël N'Guessan relativement à l'élection présidentielle de 2025, et lance un appel aux potentiels candidats à ces joutes électorales. Quoique, au niveau du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), l'ancien compagnon d'Anaky Kobena dit garder sa « sérénité », car, « notre seule ambition du moment est de continuer et parachever la reconstruction de notre pays sous la houlette du Président Alassane Ouattara ».