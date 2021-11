Instances de la FIF: Les clubs amateurs réclament leur part du gâteau

Des présidents de clubs amateurs ont affiché leurs intentions de participer aux élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football ( Fif). Elections qui, durant les années précédentes, n'étaient destinées qu'aux présidents des clubs de 1ère, 2e et 3e divisions, et aux groupements d'intérêt affiliés à la Fif. Lors d'une conférence de presse animée ce vendredi à Yopougon, ces présidents ont exprimé leurs préoccupations.

Des présidents de clubs amateurs veulent participer aux élections à la FIF

MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉSIDENTS DES CLUBS DE LA FÉDÉRATION IVOIRIENNE DE FOOTBALL,

MESDAMES ET MESSIEURS LES JOURNALISTES,

MESDAMES ET MESSIEURS LES PARTENAIRES DU FOOTBALL,

CHERS AMIS DU FOOTBALL AMATEUR,

BONJOUR,

Je suis KOUAKOU LAURENT.

Président de KIMI FC de M'bahiakro

Avec l'aval des représentants des clubs de FOOTBALL AMATEUR de la division régionale (60) , des districts (344) , du football féminin (34) et des centres de formation de la Fédération Ivoirienne de football , je vais faire la lecture de la déclaration liminaire de la conférence de presse qui marque le début de diverses actions, que nous allons mener ensemble pour réclamer le RESPECT des textes de notre fédération.

Cette conférence a pour thème ; DROITS DU FOOTBALL AMATEUR, QUELS IMPACTS SUR LE FOOTBALL IVOIRIEN ?



Il est à préciser que ce point de presse sera Co animé par :

1- Monsieur TRAORE SOULEYMANE président de la plateforme FIFMODIFICATIONARTICLE32

2- Monsieur KOUAKOU LAURENT porte parole de la plateforme FIFMODIFICATIONARTICLE32

3- Monsieur ZOU PAUL président de club, secrétaire de l'UCFACI

4 - DEYA JÉSUS, président de l'Union des écoles de football de Cocody, représentant les centres de formation de Côte d'Ivoire.

5 - GUEU PERSÉVÉRANT, Président de club de football, Président des Écoles de Football de Portbouet.



CHERS AMIS DU FOOTBALL,

Nous avons décidé que, L'HEURE EST VENUE de poser les bons diagnostics et de faire les bons choix afin de sauver l'embarcation FIF qui est en déphasage avec les réalités du monde du football..

Une embarcation FIF dans laquelle les mauvais traitements à l'égard des CLUBS AMATEURS constituent un problème relatif aux droits du MEMBRE ACTIF.

En effet, le tableau de notre football donne un aperçu des nombreuses formes de MANQUEMENT à l'égard des clubs amateurs et révèle;

-LES MEMBRES ACTIFS DES CLUBS DE FOOTBALL AMATEUR n'ont pas le droit de participer à Assemblée Générale de la FIF et y exercer le droit de vote ;

- LES MEMBRES ACTIFS DES CLUBS DE FOOTBALL AMATEUR n'ont pas le droit d’être renseignés sur les affaires de la FIF,

- LES MEMBRES ACTIFS DES CLUBS DE FOOTBALL AMATEUR n'ont pas le droit de prendre part aux compétitions organisées par la FIF.

Pire, la faîtière exige aux clubs de proximité district, une CONTRIBUTION FINANCIÈRE de de 200.000 frs pour les compétitions.

- Les LICENCES des compétitions de jeunes coûtent DIX MILLE FRANCS, soit dix fois plus cher qu'une licence de club de première division pour des simulacres de compétitions (depuis 2007).

- LES MEMBRES ACTIFS DES CLUBS DE FOOTBALL DE PROXIMITÉ sont PRIVÉS D'ASSISTANCE technique et financière.

Ces multiples formes de manquement sont entre autres des facteurs qui contribuent aux MAUVAIS TRAITEMENTS à l'égard des clubs vulnérables, au déséquilibre du football de masse...

L'HEURE EST VENUE, pour diriger notre fédération selon les règles de notre statuts,

L'HEURE A SONNÉ pour mettre dans un bon ordre notre football.

Il est maintenant temps donc, que les mécanismes actuellement en place, pour décider pour notre football soient ÉLARGIS à tous les membres actifs comme L'EXIGE les textes de notre STATUTS.

Avant de décrire l'impact des clubs amateurs sur le football ivoirien, nous allons d'abord voir ensemble ce que disent nos textes à propos des MEMBRES ACTIFS et leurs DROITS, ensuite , jeter un regard aussi sur l'organisation de notre fédération.



¶¶ QUE DISENT NOS TEXTES à propos des membres et leurs droits ?

LES TEXTES des statuts de la FÉDÉRATION IVOIRIENNE DE FOOTBALL notent ceci:

# TITRE II : DES MEMBRES

CHAPITRE I : CATEGORIES DE MEMBRES

*ARTICLE 10 : CATEGORIES DE MEMBRES

La FIF comprend deux (2) catégories de MEMBRES ACTIFS:

✓les clubs affiliés;

✓les groupements d'intérêts du football reconnus.

*ARTICLE 11 : LES CLUBS AFFILIÉS.

Est membre actif tout club de football remplissant les conditions énoncées à l’article 14 ci-après dont l’admission aura été approuvée par l’Assemblée Générale.

CHAPITRE II : ACQUISITION DE LA QUALITE DE MEMBRE ACTIF.

*ARTICLE 14 : CONDITIONS D’ACQUISITION DE LA QUALITE DE MEMBRE ACTIF.

Peuvent être admis comme membres actifs, les clubs de football qui, cumulativement :

✓sont régulièrement constitués sous la forme d'une association de droit ivoirien en conformité avec les dispositions de la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations;

✓ .....

✓.........

CHAPITRE IV : DROITS DES MEMBRES

ARTICLE 20 : DROITS DES MEMBRES ACTIFS

Les membres actifs ont :

a/ le droit de connaître à l’avance l’ordre du jour d’une Assemblée Générale, d’y être conviés dans les délais, d’y participer et d’y exercer le droit de vote ;

b/ le droit d'être renseigner sur les affaires de la FIF.

c/ le droit de prendre part aux compétitions organisées par la FIF ;

c/ Tous les autres droits découlant du présent statuts



¶¶ QUE DISENT NOS TEXTES AU NIVEAU DE L'ORGANISATION DE NOTRE FÉDÉRATION ?

# TITRE III : ORGANISATION DE LA FIF

CHAPITRE I : L'ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 32 : DELEGUES ET VOTES

1.L'Assemblée Générale est composée de 162 délégués dûment mandatés par les présidents des membres ACTIFS DE LA FIF. .................

2. Le nombre de délégués pour chaque membre actif est fixé à deux (2).

3. Le nombre de voix par membre actif à l’Assemblée Générale se répartit de la manière suivante :

a/ pour chacun des 14 clubs de D1, trois voix par club ;

b/ pour chacun des 24 clubs de D2, deux voix par club ;

c/ pour chacun des 38 clubs de D3, une voix par club ;

d/ pour chacun des 5 groupements d’intérêt du football, 1 voix par groupement.

4. ...........

5. Les voix de chaque MEMBRE ACTIF sont exprimées pendant le vote par un seul délégué dûment mandaté et annoncé comme tel avant le début de l’Assemblée Générale.

6. .........

,7. ........

NOUS FAISONS LE CONSTAT QUE L'ARTICLE 32 est en déphasage avec les fondamentaux de notre STATUTS ( la qualité et les droits des membres actifs).

Les textes n'ont pas évolué depuis l'intégration de la division régionale en 2001,soit depuis plus de 20 ans.

QUELS IMPACTS CES FORMES DE MANQUEMENT À L'ÉGARD DES CLUBS DE FOOTBALL AMATEUR ONT SUR NOTRE FOOTBALL ?

✓AU NIVEAU DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.

L'organe essentiel, L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE est privée de la contribution de 438 membres actifs des clubs de FOOTBALL AMATEUR de la division régionale (60) , des districts (344) , du football féminin (34).

Le moteur de notre football est absent de la grande cellule de décision.

Les acteurs qui sont sur les espaces d'apprentissage ne peuvent pas participer aux différentes débats sur les projets développement de notre football

✓AU NIVEAU DE L'ORGANISATION DE NOTRE FOOTBALL.

On note une absence de compétitions;

-depuis 2007, pour les centres de formation

- depuis 3 ans pour les districts

- depuis 1 an pour la division régionale

Les clubs amateurs qui préparent les jeunes pour leur INTÉGRATION dans les équipes de l'élite n'ont pas droit aux compétitions.

Comment peut on avoir des joueurs performants pour nos équipes nationales?

Comment peut avoir un championnat compétitif pour que nos clubs puissent briller sur la scène continentale?

Nous pouvons l'affirmer sans l'ombre d'un doute que le formes de manquement à l'égard des clubs amateurs ont un impact négatif sur notre football.





DE CETTE ANALYSE,

Nous exigeons une réponse de la FÉDÉRATION IVOIRIENNE de FOOTBALL.

Nous exigeons de la faîtière qu'elle;

-- applique simplement les textes.

- intègre les clubs amateurs de la division régionale, des districts et du football féminin qui sont des MEMBRES ACTIFS au même titre que tout autre club de PREMIÈRE, DEUXIÈME et TROISIÈME DIVISION dans l'organe de l'Assemblée Générale de notre fédération.

- convie les clubs amateurs de la division régionale, des districts et du football féminin aux différentes assemblées générales pour qu'ils puissent AUSSI décider de l'avenir de notre football.

LES CLUBS DE FOOTBALL AMATEUR réclament simplement le droit participer aux différentes activités de la fédération ivoirienne de football.

POUR TERMINER,

Les clubs amateurs de la division régionale (60) , des districts (344) , du football féminin (34) de la Fédération Ivoirienne de Football vous remercient d'être Vénus à cette CONFÉRENCE DE PRESSE.

MERCI POUR TOUT.