Sauvé d'une noyade en mer, Badro Escobar parle aux Ivoiriens

Badro Escobar revient de loin. Après avoir passé trois jours en mer après le renversement de son bateau, l'ex-compagnon de feu Arafat DJ a été secouru par des pêcheurs. Il a tenu à adresser un message aux Ivoiriens.

Badro Escobar : "Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux grâce à Dieu et à vos soutiens"

Le "Blanc de la Chine" a frôlé le pire. Badro Escobar a échappé à la mort. Selon le récit de Doliziana Debordo, l'ancien ami de Houon Ange Didier dit Arafat DJ était parti pêcher en mer quand son bateau s'est renversé et s'est cassé.

"Vu qu’il pleuvait et que tu as pour habitude de faire une journée en mer, personne ne savait ce que tu traversais. Étant accroché à un morceau de bois dans la mer durant 3 jours et 3 nuits, tu es rentré saint et sauf à cause du bien que tu fais. Dieu ne peut jamais te laisser tomber. Ce n’était pas ton heure, car Dieu a un plan pour toi. Nous rendons gloire à Dieu de t’avoir sauvé la vie et aussi merci à toute ton équipe, tes employés, des enfants que tu as sortis de la rue. Ce sont ceux-là qui sont allés te chercher. Dieu est fidèle. Force à toi Badro Escobar et bon retour parmi nous. Tu es un garçon. Dieu te bénisse'', a écrit le chanteur de couper décaler. La nouvelle de l'accident de Badro Escobar a très vite envahi la toile.

Le miraculé va mieux. Du moins si l'on s'en tient à la récente publication sur son compte Instagram. "Bonjour à tous. J'aimerais remercier avant tout le tout-puissant Dieu pour toute sa grâce. Je le remercie surtout de m'avoir sauvé d’une noyade par le biais des pêcheurs. Je tiens vivement à remercier tous ceux qui se sont souciés de moi à travers des appels et messages. Cela démontre encore une fois la solidarité qui règne au sein de notre grande famille. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux grâce à Dieu et à vos soutiens. Merci et on reste ensemble", a écrit le "Chinois".

Cependant, des internautes ont rapidement crié au buzz et à la mise en scène. Badro Escobar est même tourné en dérision sur les réseaux sociaux. Alors, buzz ou réalité ?