Emploi Jeunes: La Banque mondiale recrute des cadres africains

La région Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale est à la recherche de professionnels dévoués, passionnés par le développement international, pour rejoindre son personnel innovant et diversifié.

AfricSearch et la Banque Mondiale lancent une campagne d’information de recrutement

Envisagez-vous une carrière au sein du Groupe de la Banque mondiale? Cette offre est la vôtre.

Offrez une possibilité unique de contribuer à résoudre certains des problèmes les plus urgents au monde à travers des postes basés dans les bureaux de pays en Afrique de l'Ouest et du Centre.

En effet, le cabinet de conseil en recrutement et ressources humaines AfricSearch est partenaire de la Banque Mondiale pour sa campagne d’information de recrutement des jeunes talents africains.

La région Afrique de l’ouest et centrale de la Banque mondiale recherche des professionnels passionnés par le développement international et de l’Afrique, pour rejoindre ses équipes. Elle organise une journée d’information le 16 novembre 2021 de 8h00 à 13h00, heure de Washington, DC / 13h00 à 18h00 GMT/ heure de Dakar.

Dans le cadre du partenariat, AfricSearch met à disposition de la Banque Mondiale son expertise pour dénicher des talents souhaitant relever les défis du développement économique et social. Plus de 30 postes sont disponibles dans 16 pays (Côte d’Ivoire, Nigeria, Ghana, Mali, Gambie, Congo, Tchad, Guinée Conakry, Sénégal, Sierra Leone, Togo, Libéria, Niger, Mauritanie, Burkina Faso, Cameroun).

Si vous êtes un professionnel ayant au moins cinq ans d'expérience dans des secteurs tels que l'agriculture, les transports, l'énergie, l'éducation, la santé, l'eau ou le changement climatique et vous souhaitez créer de l’impact, la Banque mondiale vous offre cette opportunité.

Rejoignez l’événement virtuel du 16 novembre 2021 en vous inscrivant sur le site de la Banque mondiale : https://www.worldbank.org/en/events/2021/10/14/join-the-mission-world-bank-recruitment-drive-for-africa#1

A propos :

Fondé en 1996, Africsearch est l’un des cabinets de recrutement leader en Afrique, spécialisé en détection de talents et en conseil en ressources humaines. Africsearch travaille à combler le déficit en matière de compétences en Afrique et à trouver les meilleurs talents pour le continent Africain. AfricSearch accompagne ses clients dans une dynamique de performance optimale. Disposant de bureaux en Afrique, en Europe et aux Etats-Unis, Africsearch recrute des cadres et managers de haut niveau en Afrique et à travers le monde. Forte de son expérience, Africsearch intègre l'essence africaine dans chacune de ses missions et tire parti de la diversité culturelle et technique de ses équipes.