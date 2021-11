Debordo Leekunfa dénonce le piratage de son compte YouTube

L'artiste Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, a annoncé une mauvaise nouvelle à ses fans via un message posté sur sa page Facebook ce mercredi.

Debordo Leekunfa: "Des ennemis veulent à tout prix boycotter le son"

Debordo Leekunfa a annoncé, depuis plusieurs semaines, la sortie d'une nouvelle chanson dénommée ''Detounounan''. Pour de nombreux observateurs, c'est la raison pour laquelle l'ex-meilleur de feu Dj Arafat a multiplié les sorties ces derniers temps sur les réseaux sociaux. ''Allez leur dire que moi, je ne suis pas Ivoirien, mais plutôt africain. J’enterre les Ivoiriens... la Côte d’Ivoire. J’appartiens à l’Afrique. Je vais apporter le meilleur au monde et à l’occident. L’Ivoirien ne verra rien. Je ne suis plus jamais ivoirien, j'emmerde ce drapeau (…) Je suis africain, tout sauf la Côte d’Ivoire‘’, a-t-il écrit sur facebook.

Le boss du Coupé-décalé, Soumahoro Mauriféré alias Molaré, avait alors répondu à Debordo Leekunfa. "Orrr Debordo, lance morceau là, tu nous fatigues hin ! Si c'était ça là, j’allais jeté ma nationalité avec les diffamations que je reçois tous les jours. La nation avant les gens", a commenté Molaré. Mardi 9 novembre, la nouvelle chanson était attendue de tous mais force est de constater que jusqu'à la mi journée de ce mercredi 10 novembre, la nouvelle chanson n'a toujours pas été mise en ligne. Une situation qui a poussé Debordo Leekunfa a réagir, dénonçant le fait que sa chaîne YouTube ait été piratée.

''Bonjour chers fans ! Je me permets de vous écrire à la demande de notre artiste Debordo Leekunfa. En effet, depuis hier (mardi ), le compte YouTube de notre artiste a un problème et il pensait qu’il a réussi à régler avant l’heure de la sortie de DETOUNOUNAN. Mais malheureusement, il n’y arrive pas jusqu’à présent à avoir accès à son compte. Des extraits que vous voyez ça et là sur YouTube ou sur les pages Facebook ne sont rien que l’œuvre des ennemis qui veulent à tout prix boycotter le son. L’artiste s’excuse pour le désagrément causé et il est en train de faire le nécessaire pour que le son soit enfin disponible sur son compte YouTube. Mille excuses de la part de notre artiste Debordo Leekunfa. En effet, le clip sortira ce vendredi 12 novembre à partir de 16H sur le compte YouTube de l'artiste et sur toutes les plateformes de téléchargement'', informe la page Facebook de l'artiste.