Nommée DG par intérim du FER, Annick Tohé Lasmel sur le terrain !!!

Madame Annick Tohé Lasmel a succédé à Lanciné Diaby, à la suite d'un Conseil d’Administration extraordinaire tenu, jeudi 11 novembre 2021. Au lendemain de sa nomination, la Directrice générale par intérim du FER a aussitôt effectué une visite de terrain.

FER : Annick Tohé Lasmel met déjà la pression sur ses collaborateurs

Le Premier ministre Patrick Achi avait lancé un audit des sociétés d'État pour un contrôle de gestion des Directeurs généraux qui dirigeaient ces structures. À l'issue de l'audit réalisé au Fonds d'entretien routier (FER), Lanciné Diaby a été limogé de son poste de Directeur général lors d'un Conseil d'Administration extraordinaire tenu jeudi. Il a été remplacé par Madame Annick Tohé Lasmel, précédemment Directrice Qualité.

Dès la passation des charges, la DG par intérim du FER est descendue sur le terrain pour toucher du doigt les réalités que lui imposent ses nouvelles fonctions, mais aussi et surtout imprimer sa marque au FER et donner des directives à ses collaborateurs et aux différents partenaires de sa structure.

C'est dans cet élan que, ce vendredi 12 novembre 2021, Mme Annick TOHE LASMEL a effectué une visite à la station de pesage d’Allokoi et la gare de péage d’Attinguié, sur l'autoroute du nord. Et ce, en compagnie de ses collaborateurs.

À quel niveau d'avancement se trouvent les travaux de réhabilitation des voies d’accès et d’extension de l’aire de stationnement de la station de pesage? Telle était la préoccupation majeure de la DG par intérim, qui s'est alors fait présenter les ouvrages par les équipes techniques conjointes du BNETD (mission de contrôle) et la SBN (société exécutante).

La bonne nouvelle, c'est que l'ouvrage sera livré le 31 décembre 2021. « L’achèvement des travaux mettra fin aux embouteillages et aux stationnements anarchiques des poids lourds au niveau de Gesco », apprend-on dans un post publié sur la page Facebook du Fonds d'entretien routier (FER). Avant de préciser que « la nouvelle aire de stationnement d’Allokoi aura une capacité de 200 places de parking, une station-service, un restaurant, des bureaux et une brigade de gendarmerie pour la surveillance de l’Autoroute ».

À Attinguié, Madame Annick Tohé Lasmel a appelé ses collaborateurs à garder un niveau de professionnalisme irréprochable et la dynamique du travail en équipe.