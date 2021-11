L’incendie du supermarché Chic Chop livre ses secrets, des pompiers blessés

Le samedi 16 octobre 2021, en début de soirée, un grave incendie se déclenchait dans l'enceinte du supermarché Chic Chop situé dans la commune de Cocody.

5 pompiers ont été blessés dans l'opération d'extinction de l’incendie du supermarché Chic Chop

On en sait un peu plus sur l’incendie qui s’est déclaré, il y a un mois, dans un bâtiment en construction jouxtant le magasin Chic Choc à Cocody-Palmeraie. Le manque de systèmes de sécurité incendie au sein du supermarché, avait rendu complexe la tâche, aux sapeurs pompiers militaires qui y avaient dépêché quatre (04) engins pompes. Un mois après le drame, le Colonel-major Sakho Issa, Commandant du GSPM (Groupement des sapeurs pompiers militaires), a donné plus de détails sur l’opération de secours qui a duré 24 heures.

« Nous sommes venus à bout de cet incendie. Ça a été très difficile mais nous y sommes arrivés. Deux niveaux ont été préservés. L'établissement n'avait pas les dispositions constructives réglementaires, ni les systèmes de sécurité minimum. Effectivement, l’incendie a duré plus de 24 heures. Ce n’était pas un incendie habituel et malheureusement, les exploitants du bâtiment n’ont pas donné une alerte précoce. Donc le feu a eu le temps de s’installer et de se propager bien avant que nous n’arrivions sur les lieux », se souvient le Commandant du GSPM, interrogé lors d’un échange avec les membres de la plateforme ONG Confrères Journalistes.

Quoique rendue difficile faute de robinet d'incendie armé, de SSI et par l’inaccessibilité du bâtiment en cause, l’opération menée par le GSPM a pu contenir l’incendie du supermarché Chic Chop. « Malgré tout le fait qu’il y ait eu beaucoup d'anomalies dans le système de sécurité, nous avons pu quand même réaliser cette extinction et puis sauver au moins deux niveaux », se réjouit le Colonel-major Sakho Issa qui informe que ‘’5 de nos hommes (ont été ) blessés par la chute d’un planché et malgré tout le feu a été éteint’’.