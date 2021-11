Journée Nationale de la Paix : Le message du CNDH - CI aux Ivoiriens

Le 15 novembre a été institué en Côte d'Ivoire comme la Journée Nationale de la Paix. Le CNDH - CI a trouvé l'occasion opportune pour interpeller les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire à oeuvrer à la consolidation de paix.

Journée Nationale de la Paix : Le CNDH - CI appelle chacun à jouer sa partition

La Côte d'Ivoire sort progressivement de trois décennies de crises et de tensions. La crise militaro-politique de 2002 et la crise postélectorale de 2010-2011 ont par ailleurs contribué à déchirer le tissu social ivoirien.

Les ingrédients d'une réconciliation nationale étant en passe d'être réunis, il convient donc pour la classe politique ivoirienne, ainsi que les gouvernants et gouvernés d'oeuvrer à la cohésion nationale et à la paix ». Tel est le message du Conseil National des Droits de l’homme (CNDH) à travers le thème : « La Côte d’Ivoire face au défi de la cohésion nationale et de la paix ».