​Éducation nationale: Les militants de l’ ASYPECI en ordre de bataille

C’est le collège d’enseignement technique d’Agboville(CETA), qui a abrité le samedi 13 novembre dernier, la rentrée syndicale 2021-2022 de l’ ASYPECI (Alliance syndicale du personnel d’éducation de Côte d’Ivoire) autour du thème : "Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité : quelle contribution du personnel d’éducation de Côte d’Ivoire".

L’ ASYPECI fait sa rentrée syndicale

Cette rencontre a été rehaussée par la présence de Sissiko Abdramane, membre du Bureau exécutif national de la centrale syndicale Humanisme, du président de l’Intersyndicale des fonctionnaires de Côte d’Ivoire(IFCI), Jean-Yves Abonga et de N’Guessan Gougoné Joëlle, coordinateur régional de la vie scolaire à la direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation(DRENA) d’Agboville.

« Dites à tout le monde que l’ASYPECI, prospère et grâce à votre soutien nous sommes désormais dans la cour des grands. Sachez ici et maintenant que l’ASYPECI, véritable outil de lutte et vitrine du personnel d’éducation, joue désormais les premiers rôles et occupe le terrain syndical », a souligné d’entrée, Georges Guissé Yao, secrétaire général national de l’ASYPECI.

Et d’ajouter : « Cette rentrée syndicale 2021-2022 est pour nous un moment important pour vous donner la feuille de route…Les éducateurs et inspecteurs d’éducation de Côte d’Ivoire veulent jouer un rôle primordiale pour une école de qualité comme ils l’ont toujours fait. Mais, cela passe par des outils et des moyens que le gouvernement doit mettre à leur disposition. Réussir ce pari nous engage tous. C’est pourquoi, j’invite en premier les éducateurs et inspecteurs d’éducation à mettre au travail et remplir leur mission avec abnégation et détermination ».

Pour l’inspecteur d’éducation, c’est à ce prix qu’ils susciteront le respect de leur corporation et la reconnaissance de leur valeur dans le système éducatif ivoirien. La restructuration de la Direction de la vie scolaire ; la création d’une Direction de la vie scolaire au ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, ainsi qu’au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique; la nomination des éducateurs et des inspecteurs d’éducations aux postes de chef d’établissement, de Direction centrale et à l’Inspection générale ; l’harmonisation et la revalorisation, voire la mensualisation des indemnités de fonction ; l’augmentation et la régularité des formations continues et l’accès au concours professionnel des inspecteurs d’éducation et des inspecteurs d’orientation seulement aux éducateurs, sont les principales revendications exposées par l’ASYPECI au cours de sa 4e rentrée syndicale.

« Je vous mets en mission afin qu’à la fin de cette année scolaire, ces paris soient une réussite totale. Mieux, les états généraux de l’Éducation nationale nous y aiderons car l’ASYPECI est représenté au Comité scientifique du Secrétariat permanent du Conseil consultatif de l’Éducation nationale », se réjouit Georges Guissé Yao, plébiscité pour un deuxième mandat au congrès du 29 mai 2021, qui s’est tenu au lycée technique d’Abidjan.

Tizié TO Bi

Correspondant régional