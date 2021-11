Scolarisation des enfants en situation de handicap: Le gouvernement rassure

La question de la scolarisation des enfants en situation de handicap était au centre d' un forum organisé la semaine dernière à Abidjan.

Enfants en situation de handicap - Mme Traha Sylvie, sous directrice de "l'École pour tous": "Nous sommes en train de régler le problème"

Selon une étude financée par l'Unicef et réalisée par le ministère de l'Éducation nationale, 40.187 enfants handicapés sont hors du système éducatif. Ces enfants ne bénéficiant pas d'accompagnement nécessaire, sont laissés sur les carreaux. Leur situation a été évoquée au cours d'un forum sur les défis de l'éducation en Côte d’Ivoire, mercredi 10 novembre 2021. À l'initiative de ce forum, l' ONG Réseau Ivoirien pour la promotion de l’éducation pour tous. Les acteurs clés du secteur éducation, notamment des représentants du ministère des Affaires sociales et de l' Éducation nationale et de l'Alphabétisation, responsables d'organisations de la société civile ont exposé sur la problématique de la scolarisation des enfants en situation de handicap en Côte d'Ivoire.

Mme Traha Sylvie, sous directrice de "l'École pour tous", représentant la Directrice des lycée et collège de Côte d'Ivoire, a révélé que de nombreuses actions sont entreprises par le gouvernement, à travers le projet de l'école inclusive dans le but de régler le problème de la prise en charge des personnes en situation de handicap (non voyant, mal entendant... "Pour la prise en charge des personnes en situation de handicap, nous sommes en train de régler le problème", a-t-elle rassuré. Elle a toutefois relevé le fait que de nombreux problèmes persistent, notamment au niveau de la formation des éducateurs spécialisés, au niveau des infrastructures et des équipements, des primes d'intéressement aux enseignants bénévoles, etc.

" Nous savons que l'État de Côte d'Ivoire a entrepris un certain nombre d'actions en faveur de l'Éducation et donc ce forum permet d' échanger avec les différents acteurs pour voir ce qui a été fait, les actions qui ont été menées, quelles sont les stratégies qui ont été menées en faveur des enfants handicapés", a expliqué M. Gnelou Paul, Pca du RIPEPT. Il a ajouté que les recommandations de ce forum serviront dans des campagnes de sensibilisation, mais également à faire des plaidoyers en direction de l' État de sorte que les moyens soient dégagés pour pouvoir favoriser la scolarisation des enfants handicapés.