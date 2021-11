Budget : Plus de 378 milliards FCFA octroyés au ministère à la Défense

Téné Birahima Ouattara était devant les Députés, mardi 16 novembre 2021, pour défendre le budget de son ministère. Au terme de son exposé, le ministère de la Défense s'est vu octroyer une cagnotte de 378 523 379 899 Francs CFA.

Budget-Programme : 3,8% du budget au ministère de la Défense

« Le projet de budget pour l’année 2022 est structuré en 30 dotations et 150 programmes budgétaires, déclinés au sein des Institutions et Ministères. Il s’équilibre en ressources et en charges à 9 901,1 milliards de FCFA et enregistre une progression de 17,9% par rapport au budget initial 2021 », avait annoncé Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien.

Dans ce budget 2022, le ministère d'État, ministère de la Défense aura 3,8% du montant global, soit un total de trois cent soixante-dix-huit milliards cinq cent vingt-trois millions trois cent soixante-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (378 523 379 899) Francs CFA.

À la cérémonie commémorative du 60e anniversaire du Département Afrique du FMI, Alassane Ouattara avait annoncé qu'il consacrerait 1% du PIB « pour s’assurer que ces terroristes ne puissent pas entrer en Côte d’Ivoire ».

C'est dans cette dynamique que le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs frère cadet du président ivoirien, a fait un plaidoyer devant la Commission des Affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale lors de la session parlementaire tenue, mardi 16 novembre 2021, de 17h30 à 21h30, en vue d'obtenir les moyens nécessaires en vue d'assurer efficacement la protection de la Côte d'Ivoire contre d'éventuelles attaques.

Le Budget-Programme contenu dans le Projet de Loi de Finances portant Budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2022 lui permet un tant soit peu de souffler quant à ses ambitions à la tête de ce département ministériel.

Téné Birahima Ouattara a également sollicité le soutien de l’ensemble des Ivoiriens pour la réussite des missions assignées par le Président de la République.