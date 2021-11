Boga Sako charge les GOR: "Pour eux, Gbagbo, c'est le Dieu sur terre"

Dr Boga Sako était l'invité, jeudi 17 novembre, de l'émission Sans réserve diffusée sur la Nouvelle chaine ivoirienne (NCI). Il a, à l'occasion, réitéré ses piques contre les inconditionnels de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo.

Côte d'Ivoire: Boga Sako tacle à nouveau Gbagbo et ses suiveurs

La crise est loin de s'achever entre Dr Boga Sako et les Gbagbo ou rien (GOR). Jeudi 17 novembre 2021, alors qu'il était l'invité de l'émission "Sans réserve" animée par Ali Diarassouba, l'ancien exilé politique n'a pas manqué de fustiger l'attitude des partisans de l'ancien président ivoirien, opposés à toute contradiction.

" Pour eux, quand Gbagbo a pensé, on ne doit plus penser, on doit arrêter de penser, c'est le Dieu sur terre. Mais non, je suis quand même universitaire, je suis intellectuel, je ne peux pas accepter ça '', a déclaré le président de la FIDHOP. Il a également réitéré sa désapprobation de la démarche de Laurent Gbagbo qui a préféré, dès son retour au bercail, la rupture définitive avec ses ex-collaborateurs, notamment Pascal Affi N'guessan et l'ancienne Première dame Simone Ehivet, plutôt que de discuter avec ces derniers pour taire leurs divergences.

'' Si Laurent gbagbo dit ou encore estime qu' Affi est un diable avec qui il ne faut pas discuter, ou encore s'allier au point d'aller créer un parti, je reste sur ma faim. Et Simone Ehivet Gbagbo ? C'est une diablesse aussi ?.. Blé goudé aussi ? C'est une fuite en avant '', a-t-il fait savoir. L'universitaire, faut-il le rappeler, avait quitté Abidjan au lendemain de la chute du régime des refondateurs en avril 2011.

Durant ses dix années d'exil, Boga Sako a été de tous les combats pour la libération de Laurent Gbagbo, son ex-mentor alors détenu à la Cour pénale internationale (CPI), pour des accusations graves de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis entre 2010 et 2011. Rentré d'exil en juillet dernier, ses prises de positions tranchées à l'encontre de la démarche du président du Parti des peuples africains (PPA-CI), ne cessent de creuser le fossé entre lui et ses anciens camarades.