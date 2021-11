Serey Doh prône l'unité des cadres et élus pour le développement du Guémon

Le grand médiateur de la république, Adama Toungara, et le président du conseil régional du Guémon, secrétaire d’état aux affaires maritimes, Serey Doh Célestin, ont offert au nom du gouvernement Achi Patrick, deux ambulances à Tchemesson-Diourouzon( Duekoue) et Nidrou ( Kouibly) puis posé la première pierre du château d’eau de Tchemesson-Diourouzon et du centre de santé intégré de Gouedji Zagna ( Bangolo). C’était le samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021, en présence de l'ex ministre Constance Yahi, des sénateurs du Guémon, Sath Evariste et Guei Boniface, du maire de Duekoue, DjiBoni Honoré, du maire de Bangolo, Gah Roger, du maire de Kouibly, Zae Alexis, de l’adjoint au maire de Facobly, Sanga Jean Pierre, du corps préfectoral et des membres du cabinet du secrétariat d’état aux affaires maritimes et du conseil régional.

Ce que Adama Toungara et Serey Doh Célestin ont fait à Tchemesson-Diourouzon, Gouedji et Nidrou( Guémon)

C’est au pas de course que le président du conseil régional du Guémon, Secrétaire d’état aux affaires maritimes, Serey Doh Célestin a fait le tour des localités de Tchemesson-Diourouzon, Gouedji et Nidrou dans les départements de Duekoue, Bangolo et Kouibly ce week-end pour répondre aux besoins des populations.

A Tchemesson-Diourouzon, la première localité visitée le samedi à 13 heures, le président du conseil régional du Guémon a, au nom du gouvernement Achi, offert une ambulance puis posé la première pierre du château d’eau dudit village.

Serey Doh Célestin a également saisi l'occasion pour demander aux populations de Diourouzon de faire confiance au Président Alassane Ouattara qui a fait de l'accès à l'eau potable pour tous et l'amélioration des plateaux techniques des dispensaires urbains , l'une de ses priorités.

D’un coût global de 78.585.643 ( soixante dix huit millions cinq cent quatre vingt cinq mille six cents quarante trois francs CFA ),et financé par le conseil régional, l’ouvrage est censé être livré dans six mois, son délai d’exécution.

La réalisation de l’infrastructure hydraulique s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations, notamment l’accès à l’eau potable aux 3000 âmes de cette grande agglomération de la sous préfecture de Gueyebly.

« Ce projet vise à apporter une réponse à l’insuffisance de la desserte en eau potable en milieu rural » a dit le président du conseil régional du Guémon. Il a également offert 4 motos aux leaders de mouvement et association « Adjaro » de Tchemesson-Diourouzon, dans la sous-préfecture de Guehiebly.

Il rejoindra autour de 16 heures ce même samedi, le grand médiateur de la république, Adama Toungara dans la petite localité de Gouedji près de Bangolo où ils ont posé ensemble la première pierre du centre de santé intégré de ladite localité en présence des sénateurs du Guémon, Sath Evariste et Guei Boniface, du maire de Duekoue, DjiBoni Honoré, du maire de Bangolo, Gah Roger, de l’adjoint au maire de Facobly, Sanga Jean Pierre, du corps préfectoral et des membres du cabinet du secrétariat d’état aux affaires maritimes et du conseil régional.

Accueil chaleureux pour Serey Doh Célestin à Nidrou

Serey Doh Célestin et sa délégation se sont ensuite rendus à Nidrou dans le département de Kouibly, le dimanche 21 novembre autour de 10 heures pour faire le don d'une ambulance du gouvernement Achi Patrick. Là encore, le président du conseil régional du Guémon a offert 4 mots à des proches collaborateurs issus du village.

Enfin, réagissant à bien d’autres doléances des populations de Nidrou, Serey Doh Célestin a promis de terminer la construction du HVA( hydraulique villageoise), de réhabiliter le centre de santé urbain de Nidrou et de reprofiler plusieurs voies de la sous-préfecture de Nidrou.

Les cadres et élus du Guémon font bloc derrière Serey Doh Célestin

Le président du conseil régional du Guémon, secrétaire d’état aux affaires maritimes et coordonnateur Rhdp de la région du Guémon, Serey Doh Célestin était accompagné ce week-end d'une forte délégation d’élus et cadres de la région. Les sénateurs du Guémon, Sath Evariste et Guei Boniface, le maire de Duekoue, DjiBoni honoré, le maire de Bangolo, Gah Roger, le maire de Kouibly, Zae Alexis, l’adjoint au maire de Facobly, Sanga Jean Pierre et plusieurs cadres du Guémon étaient aux côtés de leur leader Serey Doh Célestin.

Une présence qui dénote de la bonne entente et la parfaite collaboration entre les cadres du Guémon sous le leadership éclairé de Serey Doh Célestin.

« C’est dans la cohésion et l’unité des cadres et élus que notre région bénéficiera des retombées du développement et de d’appui du président Alassane Ouattara. C’est dans la paix que nos jeunes, nos parents et femmes pourront avoir leur part du développement. C’est donc le lieu d’inviter tous mes aînés, élus et cadres du Guémon à s’approprier mon agenda, à nous proposer des actions de de paix et de développement pour le bonheur de nos populations. Avec la forte présence des élus et cadres ce week-end à nos côtés, si cela continue, il est clair que le Guémon connaîtra des lendemains meilleurs », a fait savoir le premier magistrat de la région du Guémon.

Avant de regagner Abidjan, Serey Doh Célestin a échangé avec la communauté ‘’DAN’’ résidant à Duekoue. Un autre soutien de taille du président du conseil régional du Guémon.

Sercom