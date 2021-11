Relégué au PRIMUD, Elown Kiff No Beat reçoit un prix au Nigéria

Bonne nouvelle pour le jeune rappeur ivoirien Elown qui a été distingué dans la nuit du dimanche 21 novembre 2021 à Lagos au Nigeria, aux Awards de la Musique Africaine, AFRIMA.

Elown décroche une belle distinction au Nigéria

Elown est connu de tous, dans le milieu du showbiz en Côte d’Ivoire. Membre influent du groupe Kiff no beat qui a régné sur le rap ivoire pendant plus de 10 ans, il s’est aujourd’hui lancé dans une carrière solo à l’instar de ses autres compagnons (Didi B, Jochar, Black K et Eljay). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune homme connait un véritable succès puisque les titres qu’il a dévoilés en solo ont été adoptés par les mélomanes ivoiriens, comme le témoigne le nombre de vues cumulées sur Youtube. "Demain ya pas cours" (3,8 millions de vues ), "C’est l’enfant de qui" ( 2,3 millions de vues ), "Doucement oh ! "(4. 3 millions de vues).

En cette année 2021, Elown a dévoilé des chansons qui ont été très appreciées. On peut citer entre autres ''C'est pae c'est Côte d'Ivoire'' ou encore ''Combine''. De plus, l’artiste a récemment réalisé un featuring avec une super star du rap français qui n’est autre que Black M; ce qui l’a propulsé vers l’international. Et les premiers résultats sont visibles. Le rappeur du groupe Kiff No Beat a été distingué dans la nuit du dimanche 21 novembre 2021, aux Awards de la Musique Africaine, AFRIMA; cérémonie récompensant les meilleurs artistes africains de l’année.

Pour cette cérémonie de distinction, Elown a remporté le trophée du meilleur artiste africain Parolier 2021. Un prix bien mérité du fait de la qualité des textes produits par "L’enfant d’Aboisso". Et dire qu’il est rentré bredouille des Primud 2021. Comme quoi, nul n’est jamais prophète chez soi.