Alain Lobognon en mission pour la libération de Soul To Soul

Cela fera bientôt deux ans qu' Alain Lobognon et d'autres proches de Guillaume Kigbafori Soro avaient été arrêtés au siège de Générations et peuples solidaires (GPS). Libéré le mercredi 23 juin 2021, l'ancien député-maire de Fresco se souvient de ses compagnons.

Alain Lobognon : "Ma solidarité pour mes amis en prison"

Le 23 décembre 2019, Guillaume Soro avait prévu rentrer en Côte d'Ivoire, après un séjour en Europe. En fait, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne venait d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de fin octobre 2020. Il entendait entamer une tournée dès son retour à Abidjan. Cependant, l'avion qui transportait l'ex-chef rebelle en provenance de Paris, n'a jamais atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny.

Des proches de Guillaume Soro dont Alain Lobognon, Souleymane Kamagaté Koné dit Soul To Soul et Koné Tehfour, rassemblés au siège de GPS, ont été interpellés. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre le leader des soroistes. Alain Lobognon est libéré le mercredi 23 juin 2021. Dès sa libération, l'ancien parlementaire s'est donné pour mission de réconcilier Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Cela lui a valu d'ailleurs de vives attaques de proches de "Bogota", notamment Franklin Nyamsi. Le mardi 23 novembre 2021, le conjoint d'Amira Lobognon a eu une pensée pour ses anciens compagnons de cellule.

"Que nul ne pense qu’en dehors de la disposition à aller à l’apaisement politique, la vie de nos amis en prison est une partie de jouissance. Je reste convaincu que bientôt, s’ouvriront les portes de la Liberté pour des enfants, des pères, des époux, des oncles, des cousins pour ceux qui attendent encore, dans la prière, ce dénouement heureux à l’ivoirienne", a déclaré Alain Lobognon. L'ex-ministre des Sports assure qu'il continue sa "croisade auprès des garants de la République, afin que Koné Kamagaté Souleymane, détenu depuis le 23 décembre 2019 et les militaires" avec lesquels il a été jugés, "recouvrent la liberté et retrouvent ceux qui, sincèrement, les aiment et ceux qu'ils aiment".