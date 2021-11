Côte d'ivoire : Des CPPE équipés de plusieurs tablettes éducatives

En Côte d'Ivoire, le Service de Coordination des Établissements et Services à caractère social de Protection de la Petite Enfance et des Complexes Socio-Educatifs(SCESPPE-CSE), a offert ce mardi 23 novembre, 45 tablettes éducatives à des Centres de promotion de la petite enfance (CPPE).

Côte d'Ivoire : Des tablettes éducatives offertes aux pensionnaires à des CPPE

La salle de conférence du cabinet du Ministère de la Femme, de la Famille et de l'enfant, a accueilli, ce mardi 23 novembre 2021, cinq (05) structures socio-éducatives des tout-petits, pour recevoir du matériel. Il s'agit de 45 tablettes éducatives offertes par le Service de Coordination des Établissements et Services à caractère social de Protection de la Petite Enfance et des Complexes Socio-Educatifs(SCESPPE-CSE).

Le Directeur de cabinet Adjoint, Monsieur Diarrasouba Moussa a exprimé toute sa satisfaction au nom de Madame la ministre Nassénéba Touré. Il a par la suite, exhorté les responsables à une utilisation efficiente et saine du matériel reçu, précisant que le digital demeure aujourd'hui « un mal nécessaire ». Aussi, au nom de madame la ministre, il a passé un message de remerciements à l'endroit de tous les travailleurs des structures de la petite enfance pour "le travail formidable et remarquable" constaté sur le terrain.

La directrice des SCESPPE-CSE, Akora Arahmata epse Yapo, a fait savoir que ces dons s'inscrivent dans l'optique de familiariser les tout-petits à l'utilisation du digital, incrusté dans nos vies et indispensable. Elle a rassuré que c'est un projet pilote et que d'autres structures de la petite enfance en bénéficieront au fur et à mesure.