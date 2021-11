Lutte contre les déchets plastiques : Des experts de la sous-région en conclave

Dans le cadre de la lutte contre les déchets plastiques, des experts et personnes ressources des espaces CEDEAO et UEMOA sont réunis depuis mardi 23, et ce, jusqu'au jeudi 25 novembre 2021, au Grand Hôtel à Abidjan Plateau. Durant ces trois jours de réflexions, ces experts des questions environnementales plancheront sur la validation du projet de règlement sur la gestion des plastiques.

Lutte contre les déchets plastiques : Plusieurs experts planchent à Abidjan sur l'harmonisation d'un règlement régional du fléau

Des experts et personnes ressources des espaces CEDEAO et UEMOA sont réunis depuis ce mardi 23, et ce, jusqu'au jeudi 25 novembre 2021, au Grand Hôtel à Abidjan Plateau, à l'effet de valider le projet de règlement sur la gestion des plastiques. L'enjeu est bien manifeste. Il est grand temps que les pays membres de ces espaces sous régionaux harmonisent leurs cadres réglementaires pour rendre efficace la lutte sans merci contre les menaces et les nuisances des déchets plastiques sur la vie humaine ou animale et sur l'environnement.

Cette cérémonie a vu la participation de M. Bernard KOFFI, Chef de la division de l’environnement et du changement climatique de CEDEAO, de Mme Fanta Kafando COMPAORE, chargée de l’environnement de l’UEMOA et de M. Lazeni OUATTARA, Directeur Général de l’Assainissement et de la Salubrité au MINASS. Ouvrant les travaux au nom de monsieur BOUAKE Fofana, Ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Monsieur Diomandé Drissa, Directeur de Cabinet a exprimé la joie et l'intérêt que les plus hautes autorités ivoiriennes ressentent en accueillant ce rendez-capital.

« Il convient de noter que le gouvernement de Côte d'Ivoire a suivi avec intérêt les différents travaux antérieurs et attend avec empressement la validation de ce projet de texte qui une fois adopté, constituera un outil efficace de décision intergouvernementale en matière de gestion des plastiques '' a affirmé M. Diomandé Drissa dans son allocution. Il faut préciser que les experts proviennent des États membres de la CEDEAO, de l'UEMOA mais aussi des Institutions internationales telles que le PNUE, l'ONUDI.

Source : Ministère de l'assainissement et de la Salubrité