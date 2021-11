Voici les comptes officiels de Téné Birahima, les usurpateurs en garde

Téné Birahima Ouattara marque officiellement sa présence sur les réseaux sociaux. Le ministre ivoirien de la Défense publie ses comptes sur Facebook et Twitter, tout en mettant en garde tout usurpateur de son identité.

Téné Birahima Ouattara présente ses comptes Facebook et Twitter

La Côte d'Ivoire est confrontée à une menace terroriste de plus en plus persistante. Et la personnalité en première ligne dans la lutte contre le terrorisme, c'est Téné Birahima Ouattara. Et pour mener à bien cette bataille contre un ennemi sans visage, le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire a mis un point d'honneur à doter les Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI) de moyens logistiques conséquents.

À la suite d'attaques à répétition dans le septentrion ivoirien, notamment à Kafolo, à Téhini et bien d'autres localités, le ministre TBO s'était rendu sur place afin d'apporter le réconfort nécessaire à ses hommes et les rassurer de son soutien. Téné Birahima Ouattara s'est également rendu à Ouagadougou et à Bamako en vue d'une mutualisation des forces pour mener la lutte antiterroriste dans une forme de coalition.

Mais la guerre contre les djihadistes n'est pas que militaire. Il y a également le volet de la communication qui constitue un véritable terrain de bataille. Et, en la matière, les réseaux sociaux représentent un pan important. Pour donc éviter que des pirates et autres usurpateurs parlent en son nom et donnent des messages contraires à ses hommes sur le terrain, « Photocopie » a jugé utile de publier ses adresses sur Facebook et Twitter.

C'est dans cette optique que le ministère de la Défense a produit un communiqué de presse pour clarifier les choses. « Le Service Communication du Ministère d'État, Ministère de la Défense, a le plaisir de vous informer que vous pouvez suivre l’actualité du Ministre d’État, Ministre de la Défense, M. Téné Birahima OUATTARA, à partir de ses deux comptes officiels ci-dessous :

Page officielle Facebook : https://m.facebook.com/Téné-Birahima-Ouattara-102779542243399

Page officielle Twitter : https://twitter.com/TBirahimaO », peut-on lire dans le Communiqué.

« Tout autre compte, créé au nom de M. Téné Birahima Ouattara, relève de l'usurpation d'identité et est passible de poursuites judiciaires », a mis en garde TBO.