Molaré dévoile le nom du pays prêt à accueillir le PRIMUD 2022

Le boss du Coupé-décalé, Soumahoro Mauriféré alias Molaré, a dévoilé le nom du pays susceptible d’accueillir la prochaine édition du Primud.

Molaré: ‘’Ce n’est pas une pause. Le PRIMUD, ça va partir à l’extérieur‘’

Le boss du Coupé-décalé, Soumahoro Mauriféré alias Molaré a récemment affirmé qu’il comptait organiser la prochaine édition du Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé (Primud 2022) à l’extérieur de la Côte d’Ivoire, car n’ayant jusque-là, pas obtenu de subventions de la part des autorités ivoiriennes pour l’organisation cette activité qui, au fil des années, s’est imposée comme l’évènement majeur de distinction des artistes et acteurs culturels en Côte d’Ivoire.

Bien que le maire de la Commune de Cocody ait promis d’accompagner le Primud à hauteur de 15 millions de Fcfa par an, et que le ministre Mamadou Touré ait également promis que le gouvernement ivoirien se pencherait sur ce prix, le boss du Coupé-décalé, lui, n’a pas renoncé à l’idée d’organiser les Primud hors du pays. ‘’Les Primud vivront, je l’espère en Côte d’Ivoire. Mais pour 2022, un pays voisin a décidé d’accueillir la cérémonie et nous sommes en discussions ! Merci à tous merci pour tous‘’, avait indiqué Molaré via un post sur sa page Facebook quelques jours seulement après la cérémonie des Primud 2021 qui a eu lieu, dimanche 14 novembre 2021 à Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan.

Près de deux semaines plus tard, Molaré fait savoir que c’est la France qui se positionne pour le Primud 2022. ‘’Ne pas le faire à Abidjan, ce n’est pas une pause. Le PRIMUD, ça va partir à l’extérieur, dans d’autres pays. Il y a la France. Déjà, nos amis de la Diaspora en France sont sur le coup pour recevoir le prochain PRIMUD‘’, a confié Molaré à viberadio. Une déclaration qui met encore plus de pression sur le gouvernement ivoirien.