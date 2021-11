RGPH : Alassane Ouattara et son épouse se sont fait recenser

Alassane Ouattara et son épouse, Dominique, ont reçu à leur domicile des agents recenseurs le jeudi 25 novembre 2021. Le couple présidentiel ivoirien s'est fait recenser dans le cadre du Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH).

Alassane Ouattara invite les Ivoiriens à prendre part à l'opération d'enrôlement

Jeudi 25 novembre 2021, des agents recenseurs se sont rendus au domicile d' Alassane Ouattara. Le président ivoirien et son épouse, Dominique Ouattara se sont soumis à l'enrôlement. Dans le cadre du Recensement général de la population et de l'habitat, Dominique et moi avons reçu, à notre domicile, les agents recenseurs, qui ont procédé à notre enrôlement", a déclaré le président de la République.

Par ailleurs, le chef de l'État a profité de l'occasion pour inviter ses compatriotes à adhérer à l'opération d'enrôlement. "J'invite nos concitoyens et tous les habitants de notre pays à prendre part à cette importante opération, qui nous permettra de mieux prendre en compte leurs préoccupations et d’investir de façon plus efficace dans les infrastructures socio-économiques", s'est exprimé l'ancien directeur général adjoint du FMI (Fonds monétaire international).

À l'instar d' Alassane Ouattara, Simone Éhivet Gbagbo a appelé l'ensemble des Ivoiriens à adhérer au Recensement général de la population et de l'habitat. C'était il y a quelques jours lors du passage des agents recenseurs à sa résidence. "C'est l'occasion de faire le point sur toute la population qui habite la Côte d'Ivoire et c'est en cela que c'est extrêmement important que l'on participe à cette action", a signifié l'ex-Première dame de Côte d'Ivoire, qui a également indiqué que l'opération concerne tout le monde.

Le Recensement général de la population et de l'habitat a démarré le lundi 1er novembre 2021. On se souvient que Kaba Nialé, la ministre du Plan et du Développement, a annoncé la reprise de l'opération le mardi 10 août 2021 au cours d'une conférence de presse. La fin du recensement, initialement prévue pour le 21 novembre, a été reportée au 7 décembre.