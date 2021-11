​Man accueille la 4ème édition du Tonkpi Nihidaley festival

Le festival des arts et de la culture Dan dénommé, Tonkpi Nihidaley, fait son grand retour. En raison de la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19 l’année dernière, l’édition 4 n’avait pu avoir lieu. Pour le grand bonheur des populations de la région du Tonkpi et du District des montagnes, le couvert est remis à Man du 07 au 12 décembre prochain pour leur offrir le Tonkpi Nihidaley.

Tonkpi Nihidaley: Ce qui va se passer à Man du 7 au 12 décembre prochain

Le Professeur Mathieu Lou Bamba, commissaire général du festival Tonkpi Nihidaley, était face à la presse, le mercredi 24 novembre au bureau UNESCO à Abidjan, pour dérouler les grandes articulations de ce qui se passera lors de ce festival au mois de décembre prochain. Sous le thème : ‘’Cohésion et hospitalité’’, le Tonkpi Nihidaley sera meublé de danses traditionnelles, d’une exposition artistique, artisanale et agricole, de concours gastronomique, de mode traditionnel et de la plus belle femme Dan baptisée Seunga, un forum économique, un colloque, un village gastronomique et le clou avec le concert du groupe Zouglou Yodé et Siro.

‘’Cette 4ème édition connaîtra, j’en suis sûr le même enthousiasme et la même ferveur que les éditions précédentes’’, fait savoir le commissaire général. Avant de continuer : ‘’Nihidaley signifie la joie et surtout le bonheur. Partant, il faut amener le peuple à assouvir son désir d’éternité en créant par lui-même et pour lui-même les conditions de son bien-être’’. Pour sa part, la représentante pays de l’UNESCO à Abidjan, Anne Lemaistre, n’a pas manqué de saluer les organisateurs de Tonkpi Nihidaley et de les encourager. ‘’Je remercie l’initiative qui rassemble les fils et filles de la région du Tonkpi. La ville de Man regorge une immense richesse touristique naturelle. Raison pour laquelle, l’UNESCO vous accompagne’’, a-t-elle déclaré.

Pour bien faire les choses, les initiateurs ont eu le privilège de faire découvrir le festival à d’autres peuples nationaux et africains. Ainsi, après le peuple Atchan, Baoulé et les pays comme la Chine, le Maroc lors des éditions passées, c’est le peuple Agni et l’Afrique du Sud qui sont les hôtes du Tonkpi Nihidaley cette année 2021. L'objectif recherché, selon le commissaire général, c’est de faire disparaître les préjugés et créer un véritable brassage culturel.