4è édition du MIVA: 100 000 visiteurs attendus à Abidjan du 2 au 11 décembre

La cérémonie d'ouverture de la quatrième édition du Marché ivoirien de l’artisanat (MIVA) aura lieu le vendredi 3 décembre 2021, au Palais de la Culture d' Abidjan. Mais déjà, plus de 200 stands ont été vendus.

La 4è édition du Marché ivoirien de l'artisanat (MIVA) s'ouvre le vendredi 03 décembre

Le Marché ivoirien de l’artisanat (MIVA) aura lieu du 2 au 11 décembre 2021 au Palais de la Culture de Treichville, à Abidjan. Il ne reste plus que 48 heures pour le démarrage effectif de ce festival, l’un des plus grands d’Afrique en matière d’artisanat. La cérémonie officielle d’ouverture est prévue pour le Vendredi 3 Décembre 2021 au palais de la Culture de Treichville. Le thème de cette édition est « l’Artisanat face aux défis de la restructuration et de la formalisation pour une Côte d’Ivoire solidaire ».

Cette édition du MIVA, se veut grande, rayonnante et attrayante. C’est pourquoi, plus de 200 stands ont déjà été vendus. Les délégations étrangères (nigérienne, burkinabè, camerounaise, guinéenne) arrivent à partir du mardi 30 Novembre 2021 pour l’exposition de leurs produits dans les domaines de la maroquinerie, sculpture, des tissus et de l'ébénisterie… Le MIVA, c’est environ 100 000 visiteurs, une centaine d’artisans locaux et un millier d’artisans et acheteurs internationaux.

Pour cette édition placée sous le patronage du Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, Monsieur Félix Anoblé, ministre en charge de la Promotion des PME, de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur offre à tous les artisans présents sur le sol ivoirien, une plateforme aux artisans dont l’objectif est de présenter leurs produits et de nouer de grands partenariats. Ce qui permettra, reste-t-il convaincu, au secteur de l’artisanat de contribuer à la création de richesse en Côte d’Ivoire. Notons que cette édition sera marquée par des activités éducatives et de renforcement de capacité auxquelles il faut ajouter des panels portant sur l’artisanat.