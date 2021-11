Ballon d'Or : Lewandowski félicite Lionel Messi pour son 7e trophée

Lionel Messi a remporté son 7e Ballon d'Or de sa carrière. Le joueur du Paris Saint-Germain a été distingué le lundi 29 novembre 2021 au Théâtre du Châtelet, à Paris en France. Robert Lewandowski, désigné meilleur buteur de l'année, a adressé ses félicitations à la "Pulga".

Ballon d'Or : Lewandowski se contente du prix de l'attaquant de l'année

Lionel Messi continue son règne sur le football mondial. L'ancien buteur du FC Barcelone a décroché son 7e Ballon d'Or le lundi 29 novembre 2021. Le grand rival de Cristiano Ronaldo devance l'attaquant de Manchester United qui détient cinq Ballon d'Or. Robert Lewandowski n'a pas hésité à féliciter le coéquipier de Neymar. "Félicitations Leo Messi [email protected] vainqueurs du #BallonDor2021, félicitations également à tous les joueurs nominés ! J'ai remporté le prix de l'attaquant de l'année et aucun joueur ne peut gagner un prix individuel sans l'équipe la plus forte et les fans fidèles derrière lui. Merci pour votre soutien", a écrit le joueur du Bayern de Munich.

Par ailleurs, l'attaquant polonais a tenu à remercier les journalistes qui ont voté pour lui et qui ont estimé que ses réalisations étaient importantes en 2021. "J'ai remporté le prix du buteur de l'année et aucun joueur ne peut gagner un prix individuel sans l'équipe la plus forte et des fans fidèles derrière lui. Et pour moi, ce n'est pas différent. Je tiens à remercier mon club, le Bayern Munich, pour le fait de me donner la possibilité de réussir et réaliser mes rêves. Je tiens à remercier mes coéquipiers de l'équipe nationale polonaise et du Bayern Munich", a poursuivi le dauphin de Lionel Messi.

Le tout nouveau Ballon d'Or a également eu des mots en l'endroit de Robert Lewandowski après son sacre. ""Je voulais dire à Robert que c'est un honneur de me battre à tes côtés, tu l'as mérité l'an passé. J'espère que France Football va te le donner parce que tu mérites de l'avoir chez toi", a déclaré l'attaquant argentin.