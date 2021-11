3è C2D : Signature d'une convention entre la France et la Côte d'Ivoire

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a présidé, lundi 29 novembre 2021 à Abidjan, la signature, dans le cadre du 3ᵉ Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), d’une convention entre la Côte d'Ivoire et la France afin d’améliorer les conditions de vie de 300 000 habitants de cinq quartiers restructurés dans trois communes du Grand Abidjan (Yopougon, Abobo et Koumassi).

Coopération Côte d'Ivoire - France : Signature d'une convention pour sortir au moins 300 000 personnes de la précarité

La partie ivoirienne était représentée par le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly et son collègue du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo. La partie française était composée de l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Jean-Christophe Belliard et du directeur exécutif des opérations de l’Agence française de développement (AFD), Jean-Pierre Marcelli. La Convention, d’un coup de 32,8 milliards d’ FCFA, porte sur le financement du projet d’aménagement des quartiers restaurés d’Abidjan (PAQRA).

L’objectif est de renforcer l’accès de 300 000 personnes aux services urbains essentiels (l’électricité, l’éclairage public, l’eau potable et le traitement des eaux usées, etc.) et aux équipements sociaux collectifs de proximité (scolaires, sportifs et espaces publics), de réduire les risques d’inondation et d’améliorer la salubrité des quartiers. Saluant la détermination de la France à soutenir le développement de la Côte d'Ivoire, Adama Coulibaly, s'est félicité la mise en place des mécanismes de coopération innovants entre la France et la Côte d’Ivoire, dont le Contrat de désendettement et de développement(C2D).

À en croire, le développement des quartiers précaires, dont le nombre est estimé à 132 à Abidjan et regroupant plus d’un million de personnes, et l’occupation d’emprises publiques sans respect des règles d’urbanismes ont engendré des problèmes d’assainissement, de mobilité et d’accès aux équipements sociaux de base. « C’est pour adresser ces problématiques que le gouvernement a initié le projet d’aménagement des quartiers restaurés d’Abidjan », a-t-il dit.

Pour l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, la mise en œuvre de ce projet constitue une étape supplémentaire vers l’atteinte d’un objectif ambitieux que la France s’est fixée pour promouvoir le développement des villes inclusives, productives et résilientes, indispensables pour transformer qualitativement et durablement les conditions de vie des populations. La convention signée ce jour est la première convention d’affectation du 3e et dernier C2D signé le 27 octobre à Paris par les ministres français et ivoirien chargés des finances. Ce troisième C2D complète le montant de la dette envers la France traitée à 1900 milliards de FCFA.

Source CICG