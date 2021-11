Zinedine Zidane au PSG (?) : Nasser al-Khelaïfi fait des précisions

PSG - Nasser al-Khelaïfi clarifie tout quant aux spéculations annonçant l'arrivée imminente de Zinedine Zidane, l'ex-entraineur du Real Madrid, sur le banc de touche des Parisiens.

PSG: Zinedine Zidane n'a jamais été contacté

Affaire Zinédine Zidane au PSG, Al-Khelaïfi emboîte le pas à Leonardo et avoue : « On a zéro contact, même si c'est un top coach. Mais on a vraiment l'un des meilleurs coachs. » Annoncé comme successeur potentiel de Mauricio Pochettino au PSG, Zinedine Zidane n'a jamais été contacté, affirme le président du club, Nasser al-Khelaïfi, qui a accepté de répondre à la question depuis le Théâtre du Châtelet à Paris, dans le cadre de la cérémonie de remise du Ballon d’Or 2021.

« Il (Mauricio Pochettino) est là. On est très content du coach. Il fait du bon travail. On a besoin de temps. Toutes les rumeurs le concernant ne sont pas vraies. Je veux y mettre un terme. » Relancé sur la rumeur Zinedine Zidane, le patron qatari a assuré qu’il n’y avait aucun contact : « On a zéro contact avec Zinedine Zidane. C’est un top coach, mais on en a un autre actuellement ». Une position qui rejoint les propos de Leonardo, le directeur sportif, qui avait démenti, vendredi, tout contact avec Zidane, sans club depuis son départ du Real Madrid.

Même son de cloche du côté du média RMC. « Je confirme l’information selon laquelle il n’y a pas eu de rencontre Leonardo-Zidane. On sait très bien que quand il s’agit de la question de l’entraîneur, ce n’est pas à Paris que ça se joue, mais à Doha, au Qatar. Et à Doha, ils veulent Zidane comme entraîneur du PSG. Je peux vous l’affirmer. Doha fait la cour à Zidane. Mais il n’y a pas eu de rencontre avec Leonardo. De ce que je sais, Zizou n’est pas intéressé pour l’instant, il attend l’équipe de France, il ne s’en est jamais caché, donc on verra ce qu’il se passera après le Qatar. Mais si d’aventure il y a des messages comme quoi Deschamps pourrait rester après le Mondial, je pense que Zidane ne va pas attendre des années que le poste de sélectionneur se libère… », fait savoir pour sa part Fred Hermel, le correspondant de L’Équipe et RMC Sport en Espagne.

Sans club depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane serait prêt à rester sans club jusqu'à fin 2022 pour prendre la succession de Didier Deschamps, en cas de départ du sélectionneur après le Mondial.