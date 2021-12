Après Ben Soumahoro, la tombe de Léonard Groguhet vandalisée

La tombe de Léonard Groguhet a été vandalisée. L'information a été livrée par l'un des enfants de l'ancien acteur ivoirien décédé dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 septembre 2021. Les vandales ont emporté des "objets de grande valeur sentimentale", a-t-on appris.

Léonard Groguhet déshonoré, sa tombe vandalisée !

Quelle audace ! Des individus ont osé vandaliser la tombe de Léornard Groguhet. Le célèbre acteur ivoirien, décédé dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 septembre 2021, a été inhumé le samedi 9 octobre 2021 au cimetière de Williamsville. Des individus sans foi ni loi ont osé troubler le sommeil éternel du père de la série satirique "Comment ça va ?". C'est Zekeu Bénédicte Groguhet, fille de l'illustre disparu, qui donne l'information.

"Après la récente perte de notre père, le patriarche Léonard Gnoléba Groguhet, nous sommes au regret d'annoncer que sa tombe a été vandalisée vendredi dernier au cimetière de Williamsville. Des objets de grande valeur sentimentale, notamment la couronne mortuaire offerte par le président de la République et son épouse (voir photo), et celle offerte par les enfants ont été dérobées. Une plainte a été déposée auprès du commissariat de police", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

La nouvelle a provoqué de la tristesse, de l'indignation et de la colère sur la toile. "En nos traditions africaines, la sépulture revêt un caractère sacré. Il nous est ainsi d'autant plus difficile de comprendre l'intérêt de telles violations que nous condamnons avec la plus grande fermeté", a ajouté Zekeu Bénédicte Groguhet.

La profanation de la tombe de Léonard Groguhet intervient près de deux mois après celle de la sépulture de Mamadou Ben Soumahoro, ancien directeur général de la RTI, inhumé au cimetière de Williamsville. Les faits se sont déroulés le samedi 2 octobre 2021. Ces faits devraient attirer l'attention des autorités compétentes en vue de mettre la main sur ces personnes qui n'ont rien de mieux à faire que déshonorer les disparus.