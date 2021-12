Simone Ehivet Gbagbo et Henriette Bédié au marché Gouro d'Adjamé

Simone Ehivet et Henriette Konan Bédié étaient au Marché Gouro Zamblé Lou Madeleine d'Adjamé, ce jeudi 2 décembre 2021. Cette proximité affichée par les deux anciennes Premières dames, découle du rapprochement entre leurs époux.

Simone Ehivet aux femmes Gouros : « Au marché, on peut devenir quelqu'un de plus grand qu'un ministre »

Des son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a rendu une visite des plus mémorables à Henri Konan Bédié à Daoukro. Les 11 et 12 juillet, les deux anciens chefs d'État ont célébré et savouré leurs retrouvailles, plus d'une décennie après. Moins de cinq mois après, ce sont Simone Ehivet et Henriette Konan Bédié qui se retrouvent dans la commune populaire d'Adjamé, à Abidjan. Ce jeudi 02 décembre 2021, les deux anciennes Premières Dames se sont en effet retrouvées à la cérémonie d'inauguration du marché Gouro Zamblé Lou Madeleine d'Adjamé.

Prononçant une allocution lors de cette visite guidée, l'épouse de Laurent Gbagbo (en instance de divorce) a salué le courage et l'ingéniosité des femmes gouro qui se sont lancées dans la production et la commercialisation des produits vivriers.

« Merci d'avoir compris que ce n'est pas seulement dans les bureaux qu'on peut s'épanouir, qu'on peut devenir quelqu'un. Dans les marchés, on peut devenir quelqu'un de plus grand qu'un ministre », a confessé Simone Ehivet Gbagbo. De par leur dévouement à la tâche, ces braves commerçantes nourrissent les populations du grand Abidjan et de ses banlieues. Cependant, la conservation de leurs produits, constitue, à n'en point douter, un véritable casse-tête pour ces femmes.

Voilà pourquoi l'ancienne Députée d'Abobo appelle les banques, notamment la BNI qui était représentée par son Directeur général à cette cérémonie, en vue d'accompagner financièrement ces dames au transport et à la conservation de leurs vivriers sans trop de perte. On peut également noter que madame Henriette Konan Bédié était la marraine de cette cérémonie d'inauguration. Simone Ehivet et Henriette Bédié, faut-il le rappeler, sont deux anciennes Premières Dames de Côte d'Ivoire. Elles sont toutes issues du sud-est de la Côte d'Ivoire; l'épouse de Gbagbo, de Moossou, et l'épouse de Bédié, de Koukourandoumi.