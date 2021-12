Le Real Madrid zappe Mbappé pour deux pépites du football européen

Kylian Mbappé ne serait plus une priorité pour le Real Madrid et Ancelotti qui se fixent désormais pour objectif le recrutement de Vinicius Junior ou de Benjamin Sesko.

Kylian Mbappé ne serait-il plus vraiment désiré par le Real Madrid?

Le rêve Merengue de Kylian Mbappé se dessine désormais en filigrane alors qu’il n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain, même si son départ pour le Real Madrid semble plus que jamais être une priorité pour lui. Le prodige français pourrait rencontrer un obstacle de taille en la personne de Vinicius Jr. Espérée depuis longtemps, l’éclosion au plus haut niveau de la pépite brésilienne est en train de se dérouler.

Très performant sous les couleurs du RB Salzbourg, Benjamin Sesko aurait tapé dans l'œil du Real Madrid, du FC Barcelone, de Liverpool et d'Arsenal. Selon la presse catalane, Carlo Ancelotti devancerait actuellement Xavi, Jürgen Klopp et Mikel Arteta sur ce dossier. Mercredi, El Nacional a confirmé la tendance. D'après le média catalan, le Real Madrid serait bel et bien sur les traces de Benjamin Sesko. Mais pour le buteur du RB Salzbourg, Carlo Ancelotti devra mettre la main à la poche.

En effet, l'écurie Red Bull réclamerait environ 25 M€ pour laisser filer Benjamin Sesko. Reste à savoir si le coach du Real Madrid est prêt à lâcher une telle somme pour le « nouveau Haaland ». Outre Benjamin Sesko, le prodige français pourrait rencontrer un obstacle de taille en la personne de Vinicius Junior. Espérée depuis longtemps, l’éclosion au plus haut niveau de la pépite brésilienne est en train de se dérouler. Dimanche soir, face à Séville, c'est encore lui qui a délivré le Real Madrid.

Pas franchement brillante face à une équipe andalouse combattante, la formation de Carlo Ancelotti semblait se diriger vers un match nul 1-1. Mais c'était sans compter sur Vinicius, pourtant discret pendant une bonne partie de la rencontre. A la 87e minute, le Brésilien a pris le ballon, a repiqué, puis a envoyé une mine juste en-dessous de la lucarne de Bono. Imparable. Son impact est de plus en plus fort et en plus il marque maintenant (11 buts en 20 matches disputés).

Un rôle de buteur qui surprend même son entraîneur Carlo Ancelotti. Même si le technicien italien admet que l'ailier brésilien a quelque chose de spécial dans les pieds. De quoi faire retourner leur veste à plusieurs observateurs madrilènes.