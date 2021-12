Titrologie: Samuel Eto'o prend la FECAFOOT, le CONOR détruit les Éléphants"

La revue de presse ou la titrologie de ce lundi 13 décembre 2021 est très variée. Plusieurs thèmes ont été abordés dans la presse ivoirienne ce jour.

Titrologie: "Des pro-Gbagbo exilés au Ghana, exigent chacun deux millions avant de rentrer au pays"

L'Expression est revenu sur la situation de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son fidèle lieutenant Charles Blé Goudé, récemment acquittés après plusieurs années de procès à la Cpi. ''9 mois après l'acquitement de Gbagbo et Blé Goudé, la Fidh remet tout en cause et accuse'', lit-on à la Une du journal qui informe également que des pro-Gbagbo exilés au Ghana depuis la crise postélectorale de 2010, exigent chacun deux millions avant de rentrer au pays.

''Ont-ils vraiment envie de rentrer?'', s'interroge Le Patriote. De son côté, Le Temps rapporte les propos de Laurent Gbagbo à l'endroit des exilés ivoiriens au Ghana: '' Je prendrai vos problèmes à bras le corps'', a promis l'ex chef de l'État.

Le Sursaut, lui, pointe à sa Une: ''Droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Ouattara et Patrick Achi évitent les émissaires de la Fidh''. Soir Info, pour sa part, fait une incursion ''au coeur des négociations pour le retour de Charles Blé Goudé''. L'Inter affiche à sa page d'ouverture: ''Sécurité maritime, des révélations sur la piraterie dans le Golfe de Guinée''.

L'Héritage mentionne à sa page d'accueil: ''Invité par les États-Unis au sommet sur la démocratie, Bédié, le nouveau chouchou des USA au détriment de Ouattara''. Le Sport, quotidien sportif, barre à sa Une: ''Gestion de la sélection nationale, comment le Conor a détruit les Elephants''.

Le quotidien Supersport, pour sa part, affiche à sa page d'accueil: ''Cameroun : après les terrains, Samuel Eto'o prend la Fédération''.