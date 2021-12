Guillaume Soro, les lamentations de sa soeur aînée pour qu'il rentre

Guillaume Soro manque à n'en point douter aux siens. En témoigne l'appel pressant de sa soeur aînée, Odile Soro, lui demandant sa date de retour au village pour la voir pour « une dernière fois ».

Guillaume Soro : « Je rentrerai seulement quand l’heure de Dieu aura sonné »

Bientôt deux années, jour pour jour, que Guillaume Soro vit en exil quelque part en Europe. L'ex-Président de l'Assemblée nationale ivoirienne a en effet été contraint de rebrousser chemin, le 23 décembre 2019, à cause d'un impressionnant dispositif sécuritaire installé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et à son domicile de Marcory résidentiel pour le cueillir.

Et depuis, l'ancien chef rebelle vit dans la clandestinité quelque part sur le vieux continent, après avoir été déclaré persona non grata en France. La justice ivoirienne a par ailleurs prononcé par contumace une double condamnation de 20 ans de prison pour « recel de détournement de deniers publics » et la prison à perpétuité pour « tentative d'atteinte à la sureté de l'État ».

Son parti, Générations et peuples solidaires (GPS) a également été dissout par décision judiciaire et plusieurs de ses compagnons ont été écroués ou également contraints à l'exil. D'autres par contre ont préféré le lâcher et rejoindre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti d'Alassane Ouattara.

C'est dans cette période de solitude et d'incertitude que Soro Kigbafori Guillaume reçoit un appel de sa soeur aînée. « Chers tous, cette dame, c’est ma sœur aînée Odile SORO, portrait craché de ma défunte mère. Dans une sorte de lamentation, elle m’a appelé: « Guillaume, quand vas-tu venir au village me voir pour une dernière fois? » a tweeté le natif de Diawala, avant de donner cette réponse à sa parente : « Ému je lui ai répondu: « Odile, crois-tu toujours en Dieu ? Je rentrerai seulement quand l’heure de Dieu aura sonné, car nul humain n’a le pouvoir d’en décider ». En vérité je vous le dis aussi : La terre est ronde. »

À noter que deux autres frères de Soro Guillaume, Simon Soro et Rigobert Soro, avaient également été arrêtés et écroués lors de la traque des pro-Soro à Abidjan.