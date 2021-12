CPI : Charles Blé Goudé à nouveau devant les juges ce lundi

L'ex-chef de la galaxie patriotique, Charles Blé Goudé, sera à nouveau devant les juges de la Cour pénale internationale (CPI), ce lundi 13 décembre 2021, soit huit mois après son acquittement définitif prononcé en appel, le 31 mars dernier.

Huit mois après son acquittement, Blé Goudé de retour à la CPI ce lundi

"Aujourd'hui 13 décembre 2021, je me rends une fois de plus à Cour Pénale Internationale. Cette fois-ci pas pour les mêmes raisons", a informé tôt ce lundi matin, Charles Blé Goudé, dans une publication sur Facebook. L'ancien codétenu de Laurent Gbagbo au pénitencier de Scheveningen à la Haye, est convoqué devant les juges de la CPI, après y avoir déposé une requête pour réclamer une indemnisation suite à son acquittement après environ 7 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, qui auraient été commis en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011.

Blé Goudé réclame à la Cour, 819 300 euros de compensations pour les années passées en détention préventive depuis son transfèrement à La Haye le 22 mars 2014. Selon RFI, le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep), aurait affirmer que sa carrière politique était promise à un bel avenir « s'il n’avait pas passé ses années les plus productives en détention » pour une affaire «entachant irréversiblement sa réputation ».

De leurs côtés, les avocats des victimes qui s’opposent à la demande de l'ex-prisonnier, n’auront cependant pas l'occasion d'exprimer de vive voix leur opposition lors de l’audience du 13 décembre. Malgré leur insistance, les juges ont refusé leur participation à cette partie de la procédure.