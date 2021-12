Agboville : Une semaine du civisme pour "contrer" les congés anticipés

C’est le proviseur du lycée moderne 2 d’ Agboville, Gbané Coucou Ali, qui a procédé ce lundi 13 décembre 2021, au lancement de la semaine des actions civiques dans l’enceinte de l’établissement. Elèves, personnel d’encadrement et enseignant, ont pris part à cette cérémonie couplée au traditionnel salut aux couleurs.

Agboville : Les élèves sensibilisés contre les congés anticipés

« Le civisme, c'est le respect des biens publics, des droits, des lois, des règlements de cette école, de ce pays…Il faut respecter d’abord la chose publique, car elle sert à tout le monde », a expliqué d’entrée le proviseur.

Et d’ajouter : « Nous connaissons la date des congés. C’est ce que l’autorité a décidé. Nous devons respecter cette date pour montrer que nous sommes des citoyens responsables », a ajouté le premier responsable du lycée moderne 2 d’Agboville.

Pour lui, les élèves ont leur rôle à jouer dans le développement de la Côte d’Ivoire. « Je suis devant vous ce matin, pour vous exhorter à l’union, à la discipline et au travail. Car, si vous avez foi en ce que vous faîtes, c’est-à-dire à prendre vos études au sérieux, c’est sûr et certain que vous allez réussir. Autrement dit, vous allez être, demain, des citoyens capables de développer ce pays. Nous comptons donc sur vous pour que notre école entre dans ce moule-là et nous permette d’aller de l’avant, d’être cité parmi les établissements les plus exemplaires », a appelé Gbané Coucou Ali.

Avant d’inviter les élèves à la vérification des moyennes avec les enseignants, après l’arrêt des notes survenu le vendredi 10 décembre dernier. Notons que la semaine des actions civiques dans l’Agnéby-Tiassa, s’achève le vendredi 17 décembre prochain.

Date officielle pour le départ des élèves en congés de Noël. La traduction de l’hymne national en langues locales, des échanges sur les grossesses précoces, la drogue, une compétition de Maracaña, des concours de chants et de danses, sont les principales activités qui vont meubler la première édition de la semaine des actions civiques.

Tizié TO Bi

Correspondant régional