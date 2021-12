8è de finale Champions league: Duel entre Manchester United et PSG !

Le Club français du Paris Saint Germain (PSG) connait depuis ce lundi, son prochain adversaire comptant pour les 8ᵉ de finale de la Champions league. L'argentin Lionel Messi et ses camarades affronteront Manchester United de Christiano Ronaldo dans le cadre de cette double confrontation prévue dans le premier trimestre de l'année 2022.

8è de finale Champions league: Entre Christiano Ronaldo et Léo Messi, un grand va tomber

Le Paris Saint Germain (PSG) retrouvera Manchester United lors des huitièmes de finale de la Champions league. Cette double confrontation prévue dans le premier trimestre de l'année 2022, donnera lieu à d'alléchantes retrouvailles entre le septuple ballon d'or argentin Lionnel Messi et son éternel rival Christiano Ronaldo, quintuple ballon d'or, sociétaire du club anglais de Manchester United.

La dernière confrontation entre les deux hommes, remonte à la phase de poule de l'édition 2020 de la league des champions, dans un Juventus de Turin face au FC Barcelone, soldé sur le score de 0 – 3, dont un doublé sur pénalty de Cristiano Ronaldo. Depuis, le Portugais, parti à la Juventus Turin en 2018, a rejoint Manchester United cet été.

Lionel Messi a également bougé lors du mercato, quittant le Barça pour le PSG. Si l'argentin connait des débuts poussifs avec son nouveau club, Ronaldo, 36 ans, semble respirer une nouvelle jeunesse avec les "Reds devils", appellation du club mancunien.

Ces huitièmes de finale seront l'occasion pour ces deux légendes du football mondial de faire montre de leur talent au grand bonheur de leurs fans respectifs. Au niveau des clubs, la dernière confrontation entre Manchester United et le PSG remonte au 2 décembre dernier avec un cinglant 3-1 infligé aux Anglais grâce à un doublé de Neymar et un but du brésilien Marquinhos. Rashford avait marqué l'unique but mancunien.

Ci-dessous, l'intégralité du tirage au sort de l' UEFA champions league

