Djénébou Gon, soeur cadette de l'ex-PM Amadou Gon, est décédée

Le deuil frappe à nouveau l'illustre famille Gon Coulibaly à Korhogo. Coulibaly Djénébou Gon, épouse Okou, sœur cadette de feu Amadou Gon Coulibaly, l'ex-Premier ministre ivoirien est décédée, vendredi 17 décembre 2021 à Paris, a-t-on appris de sources proches de la famille.

Côte d' Ivoire : Le deuil frappe à nouveau la famille de l'ex-PM d' Amadou Gon Coulibaly

Un peu plus d'un an après la disparition soudaine de l'ancien Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, Korhogo, capitale de la région du Poro, dans le septentrion ivoirien, vient à nouveau de perdre l' un de ses illustres enfants. Vendredi 17 décembre 2021 à Paris, apprend-on, dame Coulibaly Djénébou Gon, épouse Okou, a rendu l'âme des suites d'une courte maladie.

La sœur cadette de l'ex-président du directoire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) avait été nommée directrice générale adjointe du Port autonome d' Abidjan (PAA) il y a seulement quatre mois. Cette brusque disparition reste un autre coup dur pour la grande famille Gon Coulibaly de Korhogo, qui perd en plus d' un an deux de ses membres.

L'ancien premier ministre ivoirien, frère ainé de la défunte Djenebou Gon, faut-il le rappeler, est décédé le 8 juillet 2020 à la suite d'un malaise en plein Conseil des ministres, le premier auquel il participait depuis son retour en Côte d’Ivoire à la suite d'un séjour médical à Paris.

Il avait été transféré par ambulance vers la Polyclinique internationale Sainte Anne-Marie (PISAM), située dans la commune de Cocody, à Abidjan, avant de rendre l'âme quelques instants plus tard. Amadou Gon Coulibaly était rentré à Abidjan le 2 juillet, après deux mois d’hospitalisation en France.

Âgé de 61 ans, Amadou Gon Coulibaly était le candidat du RHDP (au pouvoir) à l’élection présidentielle d’octobre 2020. Il devait être officiellement investi début août à Yamoussoukro. La rédaction d'Afrique sur 7 présente ses condoléances les plus attristées à l'ensemble de la famille du patriarche Péléforo Gbon Coulibaly.