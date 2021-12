Congés anticipés : 3 élèves transférés pour "resocialisation"

Trois élèves adeptes des congés anticipés de Séguéla sont en phase de resocialisation au centre civique d'action pour le développement de Bimbresso, a-t-on appris auprès de nos confrères de l'AIP (Agence ivoirienne de presse).

Congés anticipés : Le préfet de Séguéla expédie 3 perturbateurs à Bimbresso

Le phénomène des congés anticipés a sévi encore cette année. Comme les années précédentes, des élèves perturbateurs ont pris d'assaut les écoles pour déloger leurs camarades. Dans certaines localités, on a malheureusement assisté à des scènes de violence. À Séguéla, trois élèves qui ont été reconnus comme des "délogeurs" ont reçu une punition très spéciale de la part du préfet Diarrassouba Karim. En effet, l'administrateur a fait savoir que ces perturbateurs ont été expédiés au centre civique d'action pour le développement de Bimbresso, à Songon. L'information est livrée par l'AIP (Agence ivoirienne de presse).

"Depuis trois jours, ces enfants qui ont été identifiés, conduits à la gendarmerie, ont été transférés à Bimbresso, à la demande du ministère de l'Éducation nationale, pour être pris en charge là-bas", a dit le préfet de Séguéla. Notre source indique que ce sont une fille et deux garçons qui ont pris la direction de Bimbresso quand un 4e élève est en fuite.

Plusieurs meneurs ont été mis aux arrêts par les forces de l'ordre. Dans la ville d'Arrah, des heurts ont opposé des policiers et des adeptes de congés anticipés. Les agents de policier, submergés par la foule d'élèves, ont dû rebrousser chemin. Finalement, grâce à un renfort de la gendarmerie nationale, ils ont pu ramener le calme et interpeller des fauteurs de trouble.

À Dabou, un élève a été arrêté en possession d'une arme à feu tandis qu'à Taabo, les élèves ont saccagé la gendarmerie de la ladite localité. Du côté des autorités ivoiriennes, le gouvernement a durci le ton. Il a annoncé "des sanctions administratives allant de l’exclusion temporaire à l’exclusion définitive des mis en cause sont prévues" et "des sanctions judiciaires sont également envisagées à l’encontre des auteurs des actes d’incivisme et d’indiscipline".