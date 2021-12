Guinée : CAN 2021, la liste des 27 joueurs de Kaba Diawara dévoilée

En Guinée, le sélectionneur du Syli national, Kaba Diawara, a fait connaitre, ce lundi 20 décembre 2021, la liste des 27 joueurs retenus pour prendre part à la 33e edition de la CAN 2021 au Cameroun.

Syli national de la Guinée : Kaba Diawara opte pour un groupe plus resserré

Nommé sélectionneur de la Guinée pour une durée de trois mois, en remplacement de Didier Six, Kaba Diawara pourra compter sur ses stars comme Naby Keita de Liverpool, Mouhamed Bayo de Clermont ou encore Ilaix Moriba, lequel a changé de nationalité sportive depuis quelques mois. S’il ne traverse pas ses meilleurs moments depuis son départ du Barça, la jeune promesse sera bien du voyage.

Alors que le règlement l’autorisait à prendre jusqu’à 28 éléments, le technicien a, d’entrée, opté pour un groupe plus resserré, mais composé uniquement de joueurs dont il estime la motivation sans faille.

Ce critère explique les absences surprises des cadres François Kamano (Lokomotiv Moscou) et Mady Camara (Olympiakos), dont l’attitude récente a déplu au staff technique. Malgré son temps de jeu récemment retrouvé à Hatayspor, Simon Falette fait aussi les frais des choix forts de Diawara.

Quatre nouveaux visages

Dans le sens inverse, le binational Ilaix Moriba (RB Leipzig), formé au FC Barcelone et qui a joué avec l’Espagne chez les jeunes, sera bien de la partie pour la première fois ! Et, il ne sera pas le seul nouveau visage, puisque l’ancien international Espoirs français, Antoine Conte (Universitatea Craiova), formé au PSG, est, comme prévu, appelé lui aussi avec Lamarana Diallo (Grenoble), Sénégalais récemment naturalisé, et Mory Konaté (Saint-Trond).

Affaire report de la CAN 2021, Dr Patrice Motsepe à Yaoundé

Dr Patrice Motsepe a foulé dans la matinée le sol du Cameroun pour des échanges décisifs avec le président Paul Biya et les dirigeants du football camerounais dans la perspective du report de la CAN 2021. Sur la question, le patron de la Confédération africaine de football (CAF) a rassuré Camerounais et Africains, que la faîtière du foot africain s’est engagée à faire de la CAN 2021 au Cameroun, un succès.

« Nous sommes très clairs en termes d'engagement de faire de la CAN au Cameroun un succès », a déclaré le patron de la CAF à son arrivée au pays. Puis, il ajoute : « Je suis convaincu qu'après nos rencontres d’aujourd'hui et demain, nous pourrons venir vers vous et donner à l'Afrique et au monde la confiance que nous avons à travers l'engagement envers notre peuple, au Cameroun, et l'engagement pour le développement du football en Afrique », a fait savoir le président de la CAF à son arrivée à Yaoundé.

« Je suis très confiant sur le fait que nous allons bien travailler avec le Cameroun, qui est une grande nation de football, afin de rendre fiers le pays et toute l'Afrique... Nous vous donnons rendez-vous demain », a confié le milliardaire sud-africain à la presse, dès son arrivée sur le sol camerounais.

Mis sous pression par les clubs européens du fait du variant Omicron de la Covid-19, les organisateurs du tournoi doivent aussi faire face à l'opposition de Gianni Infantino. Le président de la FIFA, dont Motsepe est un proche, ne cache pas sa préférence pour une CAN tous les quatre ans et se montre favorable au report de cette 33e édition.