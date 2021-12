Noël 2021: Les premiers pensionnaires du CTER d’ Agboville cadeautés

C’est le Centre de transit pour enfants en situation de rue d’ Agboville (CTERA) qui a abrité, le dimanche 19 décembre 2021, un arbre de Noël au profit de ses pensionnaires. Une initiative du centre en partenariat avec le Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa et la fondation Bictogo Initiatives.

Noël 2021 : Plusieurs enfants comblés à Agboville

Tous de sexe masculin, les 22 enfants, dont l’âge varie entre 10 et 16 ans, ont reçu des jeux collectifs, des vivres, la somme de 500 mille francs CFA et un copieux repas. « Le jeu, l’amusement, les réjouissances jouent un rôle important dans l’équilibre des enfants. C’est pourquoi, il m’est apparu important d’organiser cet arbre de Noël dans notre centre afin d’égayer nos pensionnaires », a souligné Alimata Bictogo, directrice du CTERA, en présence de Gnaly Patricia, Florent Aka Effoly et Coulibaly Dosso Salimata. Respectivement, 5e adjoint au maire d’Agboville, directeur régional de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et Directeur régional de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté.

Le CTERA, faut-il le rappeler, a été inauguré le samedi 06 novembre dernier, par la ministre en charge de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré. Il œuvre en faveur des enfants en situation de vulnérabilité à travers plusieurs actions, notamment l’hébergement, la prise en charge psychosociale, nutritionnelle, éducative et sanitaire, la réunification familiale, la réinsertion socioprofessionnelle et le suivi-évaluation.

Prenant la parole, Anta Cissohko Bictogo, marraine de la première édition de l’arbre de Noël au CTERA, s’est dite honorée pour le choix porté sur sa personne. « Car, quand il s’agit d’enfants, surtout d’enfants vulnérables, nous devons répondre toujours présents », a-t-elle déclaré. Pour elle, son action vise à aider les enfants du centre à passer une agréable fête de Noël.

« Votre présence dans ce centre est une chance que la vie vous offre. Alors, soyez sages, obéissants et travailleurs afin d’être des leaders de demain », a exhorté la marraine. Avant d’inviter les encadreurs à accomplir leur mission avec professionnalisme et humanisme pour le bien-être des pensionnaires du CTERA.

Tizié TO Bi

Correspondant régional