Report de la CAN 2021 : Les tractations de Patrice Motsepe à Yaoundé

Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, est au Cameroun depuis quelques heures pour un échange décisif avec le président Paul Biya et les dirigeants du football camerounais dans la perspective d'un report de la CAN 2021.

Report de la CAN 2021: Patrice Motsepe rassure Camerounais et Africains

Est-ce la fin de l’incertitude sur la tenue de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2021. A moins de 20 jours de la plus haute compétition continentale du football, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, arrivé au Cameroun ce lundi matin, se veut rassurant. Quand bien même les spéculations ne devraient pas cesser pour autant.

« Nous sommes très clairs quant à nos engagements pour faire de cet événement un succès. Nous vous en dirons plus demain, mais je suis très confiant sur le fait que nous allons bien travailler avec le Cameroun, qui est une grande nation de football, afin de rendre fiers le pays et toute l'Afrique... Nous vous donnons rendez-vous demain», a confié le milliardaire sud-africain à la presse, dès son arrivée à l'aéroport de Yaoundé.

Officiellement, cette visite vise à faire le point des avancées et des difficultés dans la préparation de la CAN 2021. Patrice Motsepe a prévu visiter le stade d’Olembe, dont les retards inquiètent plus d’un.

Au lendemain d'une réunion du Comité exécutif de l'instance, non suivie (une fois n'est pas coutume) d'un communiqué, le Sud-Africain va entamer une série de consultations en lien avec la tenue de la CAN, qui doit débuter le 9 janvier prochain. Mis sous pression par les clubs européens, les organisateurs du tournoi doivent aussi faire face à l'opposition de Gianni Infantino. Le président de la FIFA, dont Motsepe est un proche, ne cache pas sa préférence pour une CAN tous les quatre ans et se montre favorable au report de cette 33e édition.

Notons que c’est le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o. qui a accueilli Patrice Motsepe.