Chaire Unesco : 12 personnalités distinguées ambassadeurs de la paix

Chaire UNESCO Côte d'Ivoire a présenté lundi 20 décembre 2021, douze nouveaux ambassadeurs de la paix, dont le Père Norbert Éric Abékan et la comédienne Adrienne Koutouan.

Adrienne Koutouan honorée par la Chaire UNESCO

Douze personnalités issues de différents secteurs (culture, sport, religion, administration…), s'étant illustrées par leurs actions, ont été faites ambassadeurs de la paix de Chaire UNESCO le lundi 20 décembre 2021 à l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody. C'était lors d’une cérémonie officielle parrainée par le professeur Adama Diawara, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de scientifique (MESRS).

Dans son adresse aux nouveaux ambassadeurs, le ministre Adama Diawara les a exhortés « à continuer à être des modèles et des vecteurs de paix ».

Au nom des récipiendaires, le Père Norbert Éric Abékan, a promis s’engager « à travailler avec ardeur à diffuser et construire ensemble une culture de paix, chacun à son niveau et selon son expérience ».

Cette 2e édition de la cérémonie des ambassadeurs de la culture de la paix de l’université de l’agence onusienne, a également enregistré la présence de plusieurs personnalités dont le Nonce apostolique, mais également le professeur Abou Karamoko et madame Anne Lemaistre, représentante et cheffe du Bureau pays UNESCO Côte d’Ivoire.

Quatre critères ont présidé au choix du jury, notamment le parcours professionnel, la valeur morale, le profil de rassembleur et l’efficacité des actions du récipiendaire en faveur de la paix et de la cohésion sociale.

La Chaire UNESCO

La Chaire UNESCO pour la culture de la paix vise essentiellement la promotion, par la qualité de l’éducation et de la recherche, la démocratie, les droits de l’homme, l’esprit de tolérance et bien de valeurs propres à une culture de la paix.

À cet égard, la Chaire ambitionne de favoriser une meilleure compréhension de l’environnement, de l’histoire culturelle et sociale des États, surtout africains. Elle a aussi pour objectif de contribuer à la transformation des structures et institutions, afin de favoriser une mutation en faveur d’une plus grande ouverture sur une culture de la paix et du développement.