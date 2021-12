Emma Dobré-Kerozen : Trop beau pour finir si mal...

Il aura fallu une phrase : "Je le produis en haut et en bas”, pour blesser les convenances et séparer Kerozen DJ de sa productrice Emma Dobré.

Emma Dobré, la productrice de l'artiste Kerozen DJ, piégée par les médias

Depuis quelques jours, Kerozen fait cavalier seul. Loin de sa sulfureuse productrice Emma Dobré qui continue tranquillement de mener ses activités. Mais cette séparation pourrait laisser des séquelles chez l’un ou chez l’autre. Zoom sur la vie de l’artiste et sa productrice qui a fait rêver des millions de fans depuis les débuts de leur histoire.

Voulant esquiver la presse à scandale et assurant qu'il n'y a pas de rapports sexuels entre elle et son poulain, Kerozen DJ, l’ancienne restauratrice en France, reconvertie en productrice d’artistes, déclarait : "Je le produis en haut et en bas, ça fait 1 000 fois qu'on me pose la même question, je dis non. Mais ça ne rentre pas. OK, je sors avec Kerozen", a-t-elle lancé sur les antennes d’une radio locale.

Et depuis ce fameux vendredi 10 décembre 2021, les chemins de Kerozen et Emma Dobré se sont séparés. Les propos de la patronne d'Emma Dobré Prod n'ont pas été du goût de l'auteur de la chanson "Motivation".

Emma Dobré n'avait sans doute pas mesuré la portée de sa réponse. En voulant montrer son exaspération, la jeune dame a provoqué la colère de Yobo Constant Joël, plus connu sous le nom Kerozen.

Le constat aujourd’hui, c’est que cette "bourde" a brisé sa collaboration avec l’une des valeurs sûres de la musique ivoirienne. Kerozen a décidé de la quitter pour rester fidèle à lui-même, aux valeurs qu’il a toujours prônées, à l’image qu’il s’emploie à construire depuis que 'le pétrole du village est devenu kérosène'.

Hier, l’artiste indiquait qu'il ne quitterait jamais le label Emma Dobré Prod, car selon lui, sa productrice lui a tendu la main à un moment où il était dégoûté de la vie.

"Même si le meilleur producteur du monde me donne des milliards, je ne quitterai jamais ma productrice Emma Dobré", avait indiqué Kerozen, en février 2021.

De son côté, Emma Dobré se disait convaincue que Kerozen ne quitterait jamais son label. ''Kerozen ne me lâchera jamais, ça ne va pas arriver. Je le connais, je connais son cœur. Il ne me quittera jamais'', a-t-elle lancé lors de l'émission "Accusé levez-vous" diffusée sur Trace FM.

Dix jours après que sa productrice a lâché cette "bourde" destructrice, Yobo Constant Joël semble revenir progressivement à de meilleurs sentiments. "Je ne la lâcherai jamais. Lorsque certaines valeurs sont heurtées, il faut régler cela d'abord et après on verra", a-t-il confié le weekend dernier à First Mag le vrai.

Emma Dobré prod

Selon Top Visage, si Emma évolue dans le milieu du show-biz, elle n’est pas rompue au métier de producteur de musique. Elle n’en connaît pas les rouages. Et Emma Dobré Prod n’est pas encore une grosse structure de productions discographiques. La preuve, les artistes de son catalogue se comptent sur les doigts de la main. En d’autres termes, elle ne valait que par la présence de Kerozen.

“La seule présence du chanteur, ses atalakus et autres hommages à Emma Dobré Prod en étaient la vraie locomotive. Alors sans son artiste vedette, l’avenir du label s’écrit désormais en pointillé. Car le cœur de métier chez cette femme, c’est avant tout la restauration. C’est ce qu’elle a toujours fait. A Paris où elle vivait et à Abidjan depuis son retour au pays. Son cœur d’or, le soutien précieux qu’elle a apporté à l’artiste au moment où celui-ci se cherchait encore lui a valu la reconnaissance que Kerozen a su manifester jusque-là”, explique le média.