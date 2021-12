Sidi Tiémoko Touré lance une offensive contre la pêche INN (illégale)

Sidi Tiémoko Touré a fait de la lutte contre la pêche illégale son cheval de bataille. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a pour ce faire doté la Mariane nationale d'un don d'une valeur de plus de 37 millions de francs CFA pour les accompagner dans leurs missions.

37,5 millions FCFA de Sidi Tiémoko Touré à la Marine nationale pour « plus de 50 missions d'inspection et de surveillance »

Nommé au ministère des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré a fait la passation de charges, le 9 avril 2021, avec le sortant, Moussa Dosso. Reconnaissant du Président Alassane Ouattara pour cette confiance réitérée en le nommant ministre des Ressources animales et halieutiques, l'ancien Député de Béoumi déclarait avoir mesuré le poids et la responsabilité que cette confiance renouvelée exige, avant d'affirmer sa détermination à œuvrer à la tête de ce département ministériel suivant son cahier de charges indiqué par le Président de la République.

Dès le mardi 13 avril 2021, Sidi Tiémoko Touré a eu une séance de travail avec les Directeurs centraux, les responsables de projets et programmes ainsi que les Directeurs des structures sous sa tutelle afin de les appeler à nourrir des réflexions en vue d'apporter des innovations au sein département.

Dès cet instant, l'ancien porte-parole du gouvernement s'est donné pour leitmotiv de rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante en produits animaliers et de la pêche. Mais la réalisation de ce noble objectif passe par un certain nombre de décisions, que le ministre n'a pas tardé à prendre.

C'est dans cette dynamique que le désormais ancien ministre de la Communication et des Médias a engagé une lutte contre la Pêche INN en Côte d'Ivoire. Aussi, a-t-il doté la Marine Nationale en combustibles et lubrifiants d'une valeur totale de 37.566.450 FCFA. Cette cagnotte va servir, selon le ministre Sidi Tiémoko, à « la réalisation de plus de 50 missions d'inspection et de surveillance dans le secteur de la Pêche ».

« Cet appui intervient dans le cadre de la signature en septembre 2021, d'une convention de collaboration en matière de surveillance des activités de Pêche », précise-t-il dans un tweet.