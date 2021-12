Côte d'Ivoire : Le PPA-CI de Gbagbo se lance à la conquête du Poro

Le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo tente de rallier à sa cause les populations des régions du nord de la Côte d'Ivoire, bastion réputé imprenable du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) du président Alassane Ouattara.

Côte d'Ivoire : Le PPA-CI veut arracher le Poro au RHDP

Le Parti des peuples africains a lancé une vaste opération de reconquête de certains bastions du nord de la Côte d'Ivoire. La mission confiée au président de l'inspecteur général du Parti, Dr Issa Malick Coulibaly, a effectivement démarré, mardi 21 décembre 2021 avec l'étape de Karafigue, dans le Poro, région dont est originaire l'ancien directeur national de campagne de Laurent Gbagbo. Selon le compte rendu de la rencontre transmise par le service de communication du parti de l'ex-président, les populations ont répondu massivement à l'appel de Dr Issa Malick, venu leur partager l'offre politique de Laurent Gbagbo et du PPA-CI.

"Malick nous te suivons et ton combat est le nôtre. Nous sommes allés accueillir le président Laurent Gbagbo à Abidjan et nous étions au congrès pour la création du PPA-CI. C'est ensemble que nous irons au bout avec le président Gbagbo pour les luttes à venir", a déclaré Soro Fatogoma, porte-parole des populations. À sa suite, le coordonnateur régional adjoint de la région du Poro, Souleymane Coulibaly a exprimé toute sa satisfaction devant cette mobilisation massive et l'engagement des populations de Karafigue à adhérer au PPA-CI. Il a promis que d'ici à 3 mois, toute la région du Poro sera quadrillée avec les installations des fédéraux.

"Nous avons sillonné des villages, des sous-préfectures de Korhogo et Koni pour parler du PPA-CI. Karafigue vient de donner le ton et de nombreux villages suivront, j'en suis convaincu. Nous nous donnons un calendrier de trois mois pour quadriller la région du Poro avec l'installation des fédéraux et des structures spécialisés du PPA-CI dans les trois départements du Poro", a-t-il promis. Pour réussir sa mission, le coordonnateur régional a lancé un appel aux militants, sympathisants et à ses parents de travailler à faire du PPA-CI une force politique dans la région du Poro. Outre le Poro, d'autres missions ont également été lancées dans le Tchologo, et dans d'autres régions du pays.