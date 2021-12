Kodia Ago Christian nommé nouveau Directeur Général de l'ONECI

L'Office National de l'État Civil et de l'Identification (ONECI) a désormais un nouveau Directeur général. Il s'agit de Kodia Ago Christian, qui a été nommé à ce poste à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 22 décembre 2021.

ONECI : Kodia Ago Christian succède à Sitionni Gnenin Kafana

L'Office National de l'État Civil et de l'Identification (ONECI) est sous les feux de la rampe ces dernières années. Et pour cause, le renouvellement de la Carte nationale d'identité (CNI) des Ivoiriens suscite tant d'intrigues. En dépit de tous les soubresauts connus par cette société d'État, les nouvelles CNI sont en pleine production et les nationaux reçoivent progressivement leur document.

Sitionni Gnenin Kafana a par ailleurs indiqué qu’un centre sera ouvert à partir du premier trimestre de 2022, en France où réside la majorité des Ivoiriens de l’extérieur, puis en Belgique et dans les autres pays très prochainement afin d'enrôler les Ivoiriens établis à l'étranger. L'ONECI s'est par ailleurs vu remettre un bus d'enrôlement par son partenaire SEMLEX en vue de rapprocher le dispositif le plus près des populations. Trois autres véhicules sont en attente.

C'est pourtant dans cet élan que le gouvernement ivoirien vient de procéder à un changement à la tête de l'ONECI. « Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant nomination de Monsieur Kodia Ago Christian Gérard en qualité de Directeur général de l'Office National de l'État Civil et de l'Identification (ONECI) », a indiqué le ministre Mamadou Traoré, porte-parole adjoint du Gouvernement.

L'on s'interroge toutefois ce qui justifie ce changement à la Direction générale de l'ONECI. Y'aurait-il un lien avec les audits lancés par le gouvernement ivoirien, ces derniers mois, dans les sociétés à participation publique ? Seul le temps permettra d'en savoir davantage sur les tenants et aboutissants de cette nouvelle nomination.