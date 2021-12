Ouattara et son épouse honorent la mémoire de feue Djénéba Gon

Le président Alassane Ouattara et son épouse Dominique ont pris part le mardi 21 décembre 2021 à la levée de corps de Mme Djénéba Gon Coulibaly, épouse Okou, ex-directrice générale adjointe du Port autonome d' Abidjan ( PAA ), décédée subitement, vendredi dernier.

Côte d' Ivoire : La dépouille de Djénéba Gon rapatriée à Korhogo

Mme Okou née Djeneba Gon Coulibaly est décédée le vendredi 17 décemnbre 2021 à Paris, des suites d'une courte maladie. La levée du corps de la soeur du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu lieu le mardi 21 décembre, à la salle Houphouët-Boigny d' IVOSEP-Treichville. Le président Alassane Ouattara et son épouse Dominique ont pris part à cette cérémonie funèbre qui a enregistré les présences de plusieurs membres du gouvernement ivoirien, ainsi que des présidents d'institutions.

Sœur cadette de feu le Premier ministre Amadou GON Coulibaly, feue madame Okou Djénéba avait été nommée en aout, directrice générale adjointe (DGA) du Port Autonome d'Abidjan (PAA). Elle était précédemment directrice commerciale et marketing et de la communication au sein du plus important port de l' Afrique de l' Ouest.

Son décès est survu dix-sept mois après la disparition soudaine de son ainé Amadou Gon Coulibaly, l'ancien Premier ministre ivoirien et fidèle collaborateur du président Alassane Ouattara. Selon le programme des obsèques communiqué par la famille Gon, après la levée du corps, la dépouille de feue Mme Okou, sera transférée ce mercredi à Korhogo, sa ville natale. L'inhumation aura lieu le jeudi 23 au caveau familial à Soba, après la prière mortuaire. Suivront après dans la même journée, la cérémonie des sacrifices du 7e jour.